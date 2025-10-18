LIVE MotoGP, GP Australia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi cerca l’impresa nonostante la doppia penalità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Australia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Phillip Island, si prospetta una giornata molto intensa. I piloti e i team saranno chiamati ad adattarsi alle mutevoli condizioni meteorologiche che sovente caratterizzano questa tappa in calendario.

Fari puntati su Marco Bezzecchi che va a caccia dell’impresa. Dopo aver vinto la Sprint Race con margine, il romagnolo, sul piano della velocità pura, sarebbe il favorito per vincere la gara domenicale. Tuttavia, c’è un “inconveniente” che potrebbe andare a condizionare in maniera decisiva il tutto. Il riferimento è al doppio long lap penalty da scontare per via dell’incidente a Mandalika, costato la frattura della clavicola a Marc Marquez.

Per quanto riguardo la Ducati, detto per l’appunto di Marquez, la situazione della squadra ufficiale è molto complicata. Francesco Bagnaia è completamente disperso ed è tornato a vivere le difficoltà che l’hanno accompagnato per tutta la stagione, a eccezione del Giappone. Motegi è stata l’eccezione e non la regola purtroppo per il piemontese e la gara australiana si preannuncia di grande sofferenza.

Ci sarà il warm-up alle 01.40 italiane, a precedere lo start della gara, in programma dalle 06.00 nostrane. C'è stato un cambiamento di orario per via del vento che potrebbe andare a disturbare i piloti.