LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: chi sarà incoronato Imperatore? Sfida totale nell’all-around maschile

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Si assegneranno le prime medaglie sulle pedane di Jakarta (Indonesia): dopo tre giorni riservati alle qualifiche, si disputa la finale del concorso generale individuale maschile. Chi verrà incoronato come Imperatore della Polvere di Magnesio? La sfida all-around si preannuncia particolarmente serrata e potenzialmente ricca di colpi di scena, vista la durata della gara (tutti gli atleti sono attesi sui sei attrezzi).

Il giapponese Daiki Hashimoto si presenta con il miglior punteggio del turno di qualificazione (83.065) e punta a difendere il titolo iridato conquistato due anni fa, ma il Campione Olimpico di Tokyo 2020 incrocerà rivali di rango come lo svizzero Noe Seifert (82.499, in grande ascesa), il cinese Boheng Zhang (82.331) e il suo connazionale Shinnosuke Oka. Il Campione Olimpico di Parigi 2024 ha commesso degli errori nel turno preliminare ed è soltanto dodicesimo (78.731), ma si ripartirà da zero e potrà assolutamente invertire la rotta.

In lizza per qualcosa di importante anche il russo Daniel Marinov, il cinese Cong Shi, il colombiano Angel Barajas, lo svizzero Florian Langenegger e il brasiliano Caio Souza. Non ci saranno italiani in gara: nessun azzurro si è cimentato su tutti gli attrezzi nel turno di qualificazione e dunque non vedremo all’opera nostri portacolori nella gara previsti nel primo pomeriggio italiano.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della finale all-around maschile ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13.30. Buon divertimento a tutti.