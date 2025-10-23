LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Asia D’Amato mina vagante nella finale all-around

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Sulle pedane di Jakarta (Indonesia) si assegnano altre medaglie: dopo l’all-around maschile andato in scena, si disputa la finale del concorso generale individuale femminile. Chi verrà incoronata come Reginetta della Polvere di Magnesio? La sfida sul giro completo si preannuncia particolarmente serrata e potenzialmente ricca di colpi di scena tra i quattro attrezzi.

L’Italia si stringe attorno ad Asia D’Amato: la 22enne genovese, al grande ritorno in una rassegna iridata dopo quattro anni (nel 2021 conquistò l’argento al volteggio e fu dodicesima nell’all-around), ha superato il taglio con il tredicesimo punteggio a causa di qualche sbavatura, ma può assolutamente migliorare e regalarsi un risultato di pregio, fondamentale sulla strada per riemergere ai massimi livelli. Non ci sarà invece Giulia Perotti, 16enne piemontese che ha pagato tre cadute durante il turno preliminare e che rivedremo in gara sabato 25 ottobre in occasione della finale di specialità al corpo libero.

La grande favorita della vigilia è la russa Angelina Melnikova, che insegue la seconda apoteosi della propria carriera dopo il successo del 2021: nel mezzo tre anni abbondanti in cui non si è potuta esibire in campo internazionale a causa dello stop inflitto alla Russia, ora la 25enne sogna la sua personale rivincita. La rivale più accreditata sembra essere l’algerina Kaylia Nemour, Campionessa Olimpica alle parallele asimmetriche. Attenzione alla giapponese Aiko Sugihara e alla cinese Qingyiang Zhang.

Si inizia alle ore 13.30 e si andrà avanti fino alle ore 15.30 circa.