LIVE Ciclismo, Europei 2025 in DIRETTA: Ganna sfida Evenepoel. I pettorali di partenza

I PETTORALI DI PARTENZA

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della cronometro individuale maschile degli Europei 2025 di ciclismo su strada. A pochi giorni dal Mondiale di Kigali (Ruanda) i big del ciclismo del Vecchio Continente si sono trasferiti in Francia per dar vita alla massima competizione continentale. Si parte con la cronometro maschile che ha un chiarissimo favorito, ovvero il belga Remco Evenepoel.

24 i chilometri da percorrere da Loriol-sur-Drôme ad Étoile-sur-Rhône. Percorso non banale che, dopo una prima parte totalmente pianeggiante, offre qualche insidia. Innocuo per gli specialisti uno strappetto di 600 metri al 6& di pendenza media, mentre nel finale uno strappo di 1.1 km al 5,2% e con punte che sfiorano la doppia cifra potrebbe risultare decisivo proiettando verso la gloria cronoman che strizzano l’occhio alle salite.

Come detto il favorito d’obblio è Remco Evenepoel, che viene dalla sfavillante tripletta Mondiale con lo smacco del sorpasso a sua maestà Tadej Pogacar. Torna però Filippo Ganna, l’unico che in passato ha limitato i distacchi nei confronti del fenomeno belga. Diversi i possibili outsiders a partire dal campione uscente Joshua Tarling (Gran Bretagna), fino al danese Mads Pedersen ed al portoghese Joao Almeida. Per l’Italia in gara anche Lorenzo Milesi.

La cronometro individuale degli Europei di ciclismo su strada 2025 inizierà alle 15.45 con la partenza del primo atleta. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!