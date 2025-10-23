LIVE Arnaldi-Zverev, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’azzurro sogna l’impresa contro il n.3 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale dell’ATP 500 di Vienna (AUT) che vede di fronte l’azzurro Matteo ARNALDI al tedesco Alexander Zverev per un posto ai quarti contro Tallon Griekspoor.

Il ligure arriva a questa partita dopo tre brillanti vittorie: due nel tabellone cadetto volte a qualificarsi, una contro Kovacevic in tabellone principale, in un derby tra qualificati. Ecco che oggi potrà quindi far valere tutte le sue qualità di giocatore che, quando è sfavorito, si esalta e diventa pericolosissimo. L’impresa è alla portata, considerando che l’ultima volta che i due si sono affrontati era stato all’Open del Canada, e Zverev aveva avuto la meglio appena dopo 3 ore di gioco e per

Ligure che con una vittoria salirebbe momentaneamente al numero 57 ATP, lui che a inizio anno era alle porte della top 30 e che, oltre al quarto di finale a Madrid, non ha poi saputo più ripetersi su quei livelli, e la classifica riflette questo. Arnaldi infatti non giocherà in tabellone neanche l’ultimo Masters 1000 della stagione, a meno di clamorosi colpi di scena, ed è anche stato scartato da Filippo Volandri per le Final-8 di Davis. Toccherà a lui farlo ricredere!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale del 500 di Vienna tra Matteo ARNALDI e Alexander Zverev, che si giocherà in tardo pomeriggio dopo Berrettini-Norrie (alle 12:00) e Medvedev-Moutet. Vi aspettiamo!