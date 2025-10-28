Calcio
Italia-Brasile oggi, amichevole calcio femminile: orario, tv, programma, streaming
Una sfida dal grande fascino. Oggi, martedì 28 ottobre, si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma Italia-Brasile (calcio d’inizio ore 18:15), seconda amichevole in pochi giorni che affronterà la Nazionale italiana di calcio femminile guidata dal Commissario Tecnico Andrea Soncin.
La partita fa parte del nuovo percorso appena intrapreso dalle azzurre in preparazione delle qualificazioni ai Campionati Mondiali 2027 che, tra l’altro, si svolgeranno proprio in Brasile. Dopo aver ben figurato in campo europeo, le nostre ragazze vogliono adesso compiere uno step in più. Da qui la scelta di organizzare una serie di incontri amichevoli con avversarie al di fuori del vecchio continente.
Pochi giorni fa l’Italia ha affrontato il Giappone in un vìs-a-vìs concluso con un pareggio (1-1 il risultato finale) figlio di un approccio positivo. Stavolta però la disputa dovrà essere affrontata in modo diverso. Se le nipponiche prediligevano il pareggio, con la compagine verdeoro sarà importante tenere alta l’intensità anche a livello fisico, considerando i tanti duelli previsti in mezzo al campo.
La sfida amichevole tra la Nazionale italiana di calcio femminile e il Brasile andrà in scena domani, martedì 28 ottobre (ore 18.15) a Parma. La copertura televisiva sarà garantita da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.
