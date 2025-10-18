Ginnastica artistica, non solo Simone Biles: innumerevoli le assenze di peso ai Mondiali 2025

I Mondiali 2025 di ginnastica artistica sono ormai alle porte, ma come sempre la rassegna iridata in anno post-olimpico conferma di essere la meno partecipata in termini qualitativi e quantitativi: l’evento è riservato esclusivamente agli individualisti (non sono previste le gare a squadre), ma soprattutto molti atleti che hanno brillato ai Giochi hanno deciso di prendersi un periodo di riposo e dunque non si sono prodigati per essere al via dell’evento in programma a Jakarta dal 19 al 25 ottobre.

In Indonesia saranno assenti tantissime stelle dell’ultimo quadriennio, a cominciare da Simone Biles. La Campionessa Olimpica e del mondo nel concorso generale individuale, nonché volto simbolo della Polvere di Magnesio da più di un decennio, non ha più rimesso piede in pedana dopo la rassegna a cinque cerchi e la statunitense non ha ancora confermato la sua eventuale presenza alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 (avrebbe 31 anni, ma dall’alto del suo talento assoluto tutto è possibile).

Non ha risposto alla chiamata mondiale nemmeno la brasiliana Rebecca Andrade, Campionessa Olimpica al corpo libero e secondo tra all-around e volteggio. Assenti anche le statunitensi Sunisa Lee (bronzo sul giro completo e sugli staggi) e Jade Carey (terza alla tavola), poi a prolungare la lista delle grandi assenti ci hanno pensato anche le nostre Alice D’Amato e Manila Esposito, che furono rispettivamente prima e terza la scorsa estate nella capitale francese (la campana è anche la Campionessa d’Europa all-around).

Una sfilza di assenze impattanti che prosegue anche con le gemelle britanniche Gadirova e con la rumena Ana Barbosu, senza dimenticarsi di Angela Andreoli (determinante per l’argento dell’Italia nella gara a squadre di Parigi). L’anno post-olimpico si è fatto sentire meno sul fronte maschile, anche se l’irlandese Rhys McClenaghan e il cinese Liu Yang, Campioni Olimpici rispettivamente al cavallo con maniglie e agli anelli, non saranno della partita.