F1 oggi in tv, GP USA 2025: orari prove prove libere e qualifiche Sprint, streming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 17 ottobre, prenderà il via il week end del GP degli USA, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Si torna a girare, dopo aver messo alle spalle il round di Singapore, sulla pista di Austin. Un circuito dalle caratteristiche particolari in cui i tecnici saranno costretti a trovare il giusto compromesso per avere una vettura in grado di andar forte nei tratti di grande accelerazione e quelli più guidati.

Sarà un week end molto particolare per la presenza della Sprint Race, la quarta del 2025. Ci sarà un significativo cambio nello schedule già a partire da oggi. Assisteremo a un’unica sessione di prove libere, che precederà la Sprint Qualifying, ovvero il time-attack che determinerà la griglia di partenza della Sprint di domani. Questo significa che non ci sarà troppo tempo per trovare la messa a punto ideale.

La Ferrari spera di avere riscontri diversi da quelli degli ultimi fine-settimana. La Rossa, ora come ora, è l’unica a non aver vinto una gara tra i top-team e questo aspetto desta sensazione se si pensa soprattutto ai discorsi che si facevano prima di questo campionato.

Il venerdì del GP degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) per l’intera copertura, su Sky Sport Uno (201) solo per le Sprint Qualifying. In chiaro su TV8 sarà possibile seguire esclusivamente la differita della Sprint Qualifying. In streaming vi sarà la copertura completa su SkyGo e su NOW a pagamento, mentre in chiaro su TV8.it solo quella del time-attack citato, come detto in differita. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali dell’intero programma odierno.

F1 OGGI IN TV

Venerdì 17 ottobre (orari italiani)

Ore 19.30-22.30 F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

Ore 23.30-00.14 F1, Sprint Qualifying – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

F1 SU TV8

Sabato 18 ottobre

Ore 17.00-18.15 F1, Sprint Qualifying – Differita tv in chiaro.