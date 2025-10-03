A che ora la F1 oggi, GP Singapore 2025: orari 3 ottobre, tv, programma, streaming

Oggi, venerdì 3 ottobre, prende il via il fine-settimana del GP di Singapore, diciottesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Marina Bay assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 11.30 la FP1 e dalle 15.00 italiane la FP2.

LA DIRETTA LIVE DI FP1 E FP2 DI F1 ALLE 11.30 E ALLE 15.00

Le Ferrari saranno le osservate speciali. Nell’appuntamento in Asia ci si aspetta una reazione dopo i deludenti risultati a Monza e a Baku (Azerbaijan). Nell’ultimo round azero, le due Rosse del britannico Lewis Hamilton e il monegasco Charles Leclerc non sono state all’altezza della situazione, perdendosi completamente nelle qualifiche e non “accendendosi” mai in gara.

Sarà interessante capire il rendimento della Red Bull dell’olandese Max Verstappen. Da quando si è tornati dalla pausa estiva, Max ha impressionato e in McLaren qualche pensiero si è iniziato a farlo. Da capire se in questo week end i due Papaya, Oscar Piastri e Lando Norris, monopolizzeranno nuovamente la scena o se Verstappen saprà trovare nuovamente soluzioni inattese.

La prima giornata di prove libere del GP di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) per l’intera programmazione; in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la trasmissione in chiaro su TV8 di questo venerdì. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

F1 OGGI IN TV

Venerdì 3 ottobre (orari italiani)

Ore 11.30-12.30 F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 15.00-16.00 F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP SINGAPORE F1 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere odierne su TV8, neanche in differita.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere odierne su TV8.it, neanche in differita.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Venerdì 3 ottobre

Non è prevista la copertura televisiva e in streaming delle prove libere su questo canale.