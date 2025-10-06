Dove vedere Milano-Bergamo stasera in tv, A1 volley femminile: orario, canale, streaming

Oggi lunedì 6 ottobre (ore 20.30) si gioca Milano-Bergamo, incontro valido per la prima giornata della Serie A1 2025-2026 di volley femminile. La stagione riservata ai club si apre con uno sfizioso Monday Night, che propone sette incontri in contemporanea in prima serata: una vera e propria abbuffata per tutti gli appassionati, in modo da riprendere confidenza con il campionato dopo la ricca estate che ha portato in dote il trionfo dell’Italia tra Nations League e Mondiali.

Milano punta in alto dopo aver lottato per lo scudetto e la Champions League nell’ultima annata agonistica, anche se la squadra è stata sensibilmente rinnovata: la palleggiatrice Alessia Orro e la schiacciatrice Myriam Sylla hanno deciso di trasferirsi in Turchia, ma la bomber Paola Egonu ha prolungato il proprio contratto ed è stata promossa capitana. Le orobiche punteranno a sorprendere con un roster sulla carta da metà classifica. Per l’occasione si giocherà alla Opiquad Arena di Monza.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Bergamo, incontro valido per la prima giornata della Serie A1 2025-2026 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, esclusivamente per gli abbonati; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Non è prevista la diretta televisiva dell’incontro.

Lunedì 6 ottobre

Ore 20.30 Numia Vero Volley Milano vs Bergamo – Diretta streaming su VBTV e DAZN

