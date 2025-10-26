Dove vedere in tv la Superlega di volley oggi: orari partite 26 ottobre, programma, streaming

Si completa oggi laa seconda giornata della Superlega, pronta a regalare nuovi duelli dopo un turno inaugurale già ricco di spunti. Tutte le big scendono in campo con l’obiettivo di confermare ambizioni o riscattare passi falsi, in un campionato che promette fin da subito grande equilibrio. Si comincia alle ore 16.00 alla BTS Arena di Trento, dove l’Itas Trentino ospita la Sonepar Padova. I campioni d’Italia hanno debuttato con un netto 3-0 a Cisterna, confermando la loro straordinaria efficienza offensiva (70% di positività in attacco, con il 100% stratosferico di Michieletto) e una difesa già rodata. Mendez ha ruotato gli uomini senza intaccare la qualità del gioco, segno di una profondità tecnica impressionante. Dall’altra parte Padova arriva dal successo al tie-break contro Cuneo, una vittoria ottenuta con carattere e solidità, trascinata da Masulovic e Gardini. Servirà però un’impresa per fermare una Trento che sembra già aver ritrovato la fluidità che l’ha portata al titolo.

Alle ore 18.00 doppio appuntamento: al PalaBancaSport la Gas Sales Bluenergy Piacenza riceve l’Allianz Milano, mentre al Palasport di Cuneo la MA Acqua S.Bernardo affronta la Cisterna Volley. A Piacenza si affrontano due squadre reduci da risultati opposti. Gli emiliani, sconfitti a Verona, cercano immediato riscatto dopo una prova discontinua, in cui non sono bastati i 19 punti di Bovolenta e la potenza di Simon per evitare il 3-1. Milano, invece, ha iniziato con una vittoria al tie-break contro Modena, rimontando da 0-2 grazie alla forza di Reggers e alla solidità di gruppo, con Piazza che ha dimostrato ancora una volta la capacità di leggere i momenti decisivi. Sfida ad alta quota, dove chi saprà imporre ritmo al servizio potrà fare la differenza.

A Cuneo, invece, i padroni di casa cercheranno i primi due punti pieni della stagione dopo il ko al quinto set di Padova. Zaytsev e Sedlacek hanno garantito potenza, ma i troppi errori gratuiti hanno pesato. Di fronte una Cisterna Volley che all’esordio ha subito la forza di Trento e punta ora a sbloccarsi, affidandosi alla spinta dei suoi giovani e all’esperienza di Lanza per provare a muovere la classifica. Alle ore 19.00 riflettori sul PalaPanini, dove la Valsa Group Modena ospita il Vero Volley Monza. I gialloblù vogliono ripartire dopo il punto raccolto a Milano, dove si erano portati sul 2-0 prima di subire la rimonta dei lombardi. L’attacco di palla alta con Davyskiba e Porro ha funzionato, ma la tenuta difensiva è mancata nei momenti chiave. Monza, battuta 3-1 da Perugia, ha mostrato segnali incoraggianti nel primo set ma non è riuscita a reggere il ritmo dei campioni umbri. La squadra di Eccheli dovrà alzare l’efficacia a muro e ridurre gli errori al servizio per tenere testa a una Modena spinta dal suo pubblico e desiderosa di ritrovare il sorriso.

A chiudere la giornata, alle ore 20.30, il big match del Pala Barton di Perugia, dove la Sir Susa Scai riceve la Cucine Lube Civitanova. È la sfida più attesa del weekend, tra due protagoniste annunciate e a punteggio pieno dopo la prima giornata. Perugia ha superato Monza con autorevolezza, trascinata da Ben Tara e Ishikawa, mostrando già una condizione fisica notevole e un muro dominante (10 vincenti). Civitanova ha risposto con un successo sofferto a tratti su Grottazzolina, firmato dai 30 punti di Nikolov e da un servizio capace di indirizzare i set. Sarà una partita di grande intensità e livello tecnico altissimo, in cui si affronteranno due delle migliori batterie d’attacco del campionato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata di Superlega di volley maschile.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Domenica 26 ottobre

Ore 16.00 Itas Trentino vs Sonepar Padova – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 18.00 MA Acqua S.Bernardo Cuneo vs Cisterna Volley – Diretta streaming su VBTV

Ore 18.00 Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Allianz Milano – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 19.00 Valsa Group Modena vs Vero Volley Monza – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 20.30 Sir Susa Scai Perugia vs Cucine Lube Civitanova – Diretta streaming su Rai Play e VBTV