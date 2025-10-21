Dove vedere in tv la Superlega di volley oggi: orari partite 21 ottobre, programma, streaming

Seconda giornata dedicata al primo turno della Superlega di volley con gli ultimi due incontri che vanno a completare il programma. In campo questa sera i campioni d’Italia e i campioni d’Europa in carica in due sfide che nascondono qualche insidia per le protagoniste annunciate della stagione, Perugia e Trento.

Sulla costa laziale si alza il sipario su una delle sfide più interessanti della prima giornata di Superlega. La Cisterna Volley attende i campioni d’Italia dell’Itas Trentino, pronti a inaugurare ufficialmente l’era Marcelo Méndez. I trentini, reduci da un finale di stagione memorabile, ripartono da certezze solide e da un’identità tecnica ormai consolidata. In cabina di regia resta Riccardo Sbertoli, autentico direttore d’orchestra di una squadra che fa della coralità il proprio marchio di fabbrica. Ai suoi lati, le due colonne Michieletto e Lavia (che però non sarà pronto subito e dunque sarà sostituito da un altro ex come Jordi Ramon), punti fermi anche della Nazionale, garantiscono qualità in attacco e stabilità in ricezione. Il nuovo opposto francese Theo Faure, arrivato proprio da Cisterna per dare continuità e potenza offensiva, è la novità più attesa: la sua fisicità e la capacità di variare colpi lo rendono un’arma in più per un gruppo che punta ancora al vertice. Dall’altra parte della rete, Cisterna prova a trasformare l’entusiasmo del debutto in energia. La squadra di Fabio Fanizza presenta un organico giovane ma competitivo, con Barotto chiamato a dare sostanza in attacco e due bande di grande esperienza come Plak e Lanza a fare da riferimento tecnico e mentale. L’obiettivo è provare a mettere in difficoltà i campioni d’Italia giocando senza pressioni, cercando ritmo al servizio e ordine nella fase di muro-difesa.

A completare il quadro sarà poi la super sfida tra Vero Volley Monza e Sir Susa Vim Perugia, probabilmente il match più atteso di questo avvio. I brianzoli di Massimo Eccheli, reduci da una stagione da incubo e da un’estate di rinnovamento, cercano subito un colpo di prestigio affidandosi alla diagonale Zimmermann (ex di turno)-Padar e alla solidità del sistema difensivo. Ma di fronte troveranno una Perugia che, anche per via delle tante conferme, resta una corazzata. Il capitano Giannelli continua a dettare i tempi di un’orchestra ricchissima di talento: Ben Tara confermato opposto, Plotnytskyi e Semeniuk garanzie sulle bande, Russo e Loser centrali di altissimo livello, mentre Colaci rimane il punto di riferimento della seconda linea.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata di gare del primo turno di Superlega di volley maschile.

CALENDARIO PRIMA GIORNATA SUPERLEGA MASCHILE VOLLEY OGGI

Martedì 21 ottobre

Martedì 21 Ore 20.30 Cisterna Volley vs Itas Trentino – Diretta streaming su VBTV e Rai Play

Martedì 21 Ore 20.30 Vero Volley Monza vs Sir Susa Vim Perugia – Diretta streaming su DAZN e VBTV