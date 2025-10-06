Dove vedere in tv la A1 di volley femminile oggi: orari partite 6 ottobre, programma, streaming

Oggi lunedì 6 ottobre (ore 20.30) si gioca tutta la prima giornata della serie A1 di volley femminile 2025-26. La Serie A1 Tigotà 2025/26 è pronta a partire con una prima giornata che promette spettacolo ed emozioni. Il campionato delle campionesse del mondo, tra i più competitivi a livello internazionale, offre subito sfide affascinanti: dalle corazzate Conegliano, Scandicci, Novara e Milano alle matricole Monviso e San Giovanni in Marignano, attese al debutto assoluto.

Il calendario propone un big match subito suggestivo: la Uyba Busto Arsizio ospita le campionesse d’Italia dell’Imoco Conegliano. Le farfalle di Enrico Barbolini si presentano rinnovate con la regista Nanami Seki, il ritorno di Alessia Gennari e la giovane Melanie Parra, affiancate da Josephine Obossa. Dall’altra parte, Daniele Santarelli riparte dal blocco storico con Joanna Wolosz, Isabelle Haak, Gabi Guimarães, Zhu Ting, Cristina Chirichella, Sarah Fahr e la leader Monica De Gennaro, arricchito dall’arrivo di Nika Daalderop. Storico l’esordio del Monviso Volley, che si affida alla diagonale Battistoni–Malual, alla potenza di Hanna Davyskiba e alla solidità di Amandha Sylves, ma dovrà vedersela con la Savino Del Bene Scandicci di Maja Ognjenović, della fuoriclasse Ekaterina Antropova e delle attaccanti Caterina Bosetti e Avery Skinner, candidate allo scudetto.

A Firenze, il Bisonte sfida la rinnovata Chieri: le toscane puntano sulla diagonale Morello–Bukilić e sugli innesti Francesca Villani e Jolien Knollema; le piemontesi di Nicola Negro rispondono con Anett Németh, la regista Sarah Van Aalen e la giovane Stella Nervini, pur senza l’infortunata Alice Degradi. A Perugia, la Bartoccini di Andrea Giovi cerca il guizzo con Maria Irene Ricci, Kashauna Williams e Alessia Mazzaro, contro la Vallefoglia di Andrea Pistola, costruita sui colpi di Raquel Lazaro, Erblira Bici e Adelina Ungureanu. Derby lombardo alla Candy Arena: la Numia Vero Volley Milano di Bosio, Paola Egonu, Elena Pietrini, Khalia Lanier, Anna Danesi e Hena Kurtagić vuole confermare le ambizioni tricolori. La Bergamo di Carlo Parisi proverà a sorprendere con l’opposta Kendall Kipp, la cubana Ailama Cese Montalvo e la ceca Michaela Mlejnková.

Atmosfera speciale a Pinarella di Cervia, dove la Omag-Mt San Giovanni debutta in A1 con l’esperta Serena Ortolani e la giovane regista Sarah Straube. A renderle dura la vita sarà la Novara di Lorenzo Bernardi, con stelle come Britt Herbots, Mayu Ishikawa, Sara Bonifacio e Indy Baijens. Infine, al Fontescodella, sfida salvezza tra la neopromossa Macerata e il Cuneo rinnovato. Le marchigiane puntano su Clara Decortes, Asia Bonelli, Isidora Kockarević e Suvi Kokkonen. Le piemontesi si affidano alla potenza di Bintu Diop, alle centrali americane Jaelyn Keene e Jasmine Reagor e alla regia di Noemi Signorile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della prima giornata di serie A1 di volley femminile.

CALENDARIO PRIMA GIORNATA SERIE A1 FEMMINILE VOLLEY OGGI

Lunedì 6 ottobre

Ore 20.30 Eurotek Uyba Busto Arsizio vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta Tv Raisport Hd. Diretta streaming su VBTV e Rai Play

Ore 20.30 Wash4green Monviso Volley vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 20.30 Il Bisonte Firenze vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 Bartoccini Mc Restauri Perugia vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 Numia Vero Volley Milano vs Volley Bergamo – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 20.30 Omag-Mt San Giovanni in Marignano vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 CBF Balducci HR Macerata vs Cuneo Granda Volley – Diretta streaming su VBTV