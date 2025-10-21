Dove vedere in tv gli italiani nelle finali di specialità, Mondiali ginnastica artistica 2025: orari esatti, programma, streaming

Tre italiani si sono qualificati alle finali di specialità ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica e dunque torneranno in pedana nella fase calda della rassegna iridata in corso di svolgimento a Jakarta (Indonesia). Tre azzurri sono infatti riusciti a rientrare tra i migliori otto interpreti in campo internazionale sui rispetti attrezzi e avranno la possibilità di battagliare per le medaglie, ricordiamo che in ogni atto conclusivo si ripartirà da zero e dunque può succedere di tutto.

Carlo Macchini si è meritato il pass per la finale alla sbarra con il quarto accredito, Tommaso Brugnami è stato promosso con il quinto punteggio al volteggio, Giulia Perotti ha superato il turno con il settimo riscontro al corpo libero. Il 29enne marchigiano proverà a migliorare la medaglia di legno di quattro anni fa, mentre il 19enne marchigiano e la 16enne piemontese hanno fatto centro alla loro prima apparizione nella rassegna iridata e hanno tutte le carte in regola per sorprendere.

L’appuntamento con i nostri portacolori è per sabato 25 ottobre, a partire dalle ore 09.00 italiane (a Jakarta, Indonesia, sono cinque ore avanti rispetto a noi). La finale alla tavola aprirà la sessione, quella al quadrato sarà la quarta e penultima mentre quella al ferro la chiuderà (è la quinta e ultima in calendario): Brugnami sarà dunque impegnato alle ore 09.00, Perotti dovrebbe gareggiare attorno alle ore 11.30-11.40, per vedere Macchini bisognerà aspettare le ore 12.20-12.30.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli italiani nelle finali di specialità dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD dalle ore 09.00 alle ore 09.50 e dalle ore 11.10 alle ore 12.50, garantita la diretta live streaming integrale su Rai Play Sport 1, prevista la diretta live testuale su OA Sport..

QUANDO GAREGGIANO GLI ITALIANI IN FINALE AI MONDIALI?

Sabato 25 ottobre

Ore 09.00 Finale di specialità, volteggio maschile (con Tommaso Brugnami)

A seguire Finale di specialità, trave

A seguire Cerimonia di Premiazione (volteggio e trave)

A seguire Finale di specialità, parallele pari

A seguire Finale di specialità, corpo libero femminile (con Giulia Perotti)

A seguire Finale di specialità, sbarra (con Carlo Macchini)

Tommaso Brugnami gareggerà nella finale in programma alle ore 09.00 (la prima di giornata). Giulia Perotti si esibirà nella penultima, sulla carta verso le ore 11.30-11.40. Carlo Macchini sarà impegnato nell’ultima, teoricamente attorno alle ore 12.20-12.30.

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERE GLI ITALIANI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 09.00 alle ore 09.50 e dalle ore 11.10 alle ore 12.50, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1 in versione integrale, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale.

