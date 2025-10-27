Dove vedere in tv Cobolli-Shelton, ATP Parigi 2025: orario, partite precedenti, streaming

Domani, martedì 28 ottobre, Flavio Cobolli scenderà nuovamente in campo per affrontare nel secondo turno del Masters1000 di Parigi l’americano Ben Shelton. Una sfida complicata per il tennista romano, che ha iniziato quest’oggi il proprio cammino nell’evento transalpino in modo brillante.

Cobolli doveva sfidare un tennista, sulla carta, ostico come il ceco Tomas Machac. La partita è stata gestita splendidamente dal tennista azzurro, che ha avuto grande consistenza con tutti i fondamentali e ha chiuso con agio sullo score di 6-1 6-4. Il confronto con Shelton sarà un bel banco di prova.

Da dire che l’americano viene da un periodo complicato. Infortunatosi alla spalla nel corso degli US Open, sta facendo fatica a trovare la forma ideale. Su una superficie lenta come quella parigina, poi, la potenza del tennista statunitense potrebbe risultarne svantaggiata. Il bilancio dei precedenti è sul 2-2: Cobolli ha vinto gli scontri diretti dell’anno passato a Ginevra e a Washington; il tennista degli States si è imposto ad Acapulco e nel Masters1000 in Canada quest’anno.

La partita tra Flavio Cobolli e Ben Shelton, valida per il Masters1000 di Parigi, andrà in scena domani e sarà l’ultimo incontro sul campo-1, previsto non prima delle 15.30. La copertura televisiva sarà affidata a Sky Sport, da definire il canale esatto tra Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

COBOLLI-SHELTON ATP PARIGI 2025

Martedì 28 ottobre

CAMPO – Inizio alle ore 11.00

F. Auger-Aliassime (9) vs F. Comesana (Q)

A seguire

D. Shapovalov vs J. Fonseca

A seguire

A. Davidovich Fokina vs V. Royer (LL)

Non prima delle 15.30

B. Shelton (5) vs F. Cobolli

PROGRAMMA COBOLLI-SHELTON ATP PARIGI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211) da stabilire

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport