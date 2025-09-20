Startlist cronometro Mondiali ciclismo 2025: orari, ordine di partenza, tv, streaming, italiani in gara

Domenica 21 settembre si apriranno i Mondiali 2025 di ciclismo, a fare alzare il sipario sarà una giornata dedicata interamente alle cronometro per gli elite. La prova contro il tempo per gli uomini si snoderà lungo il circuito di Kigali per un totale di 40,6 chilometri: chi indosserà l’ambita maglia arcobaleno nella capitale del Ruanda?

Il percorso si preannuncia decisamente ostico, visto che sono previsti due passaggi sulla Cote de Nyanz (prima 2,4 chilometri al 6% di pendenza media, poi 6,6 km al 3,5%), il valico della Cote de Peage (1900 metri al 6,6%) e il transito sulla Cote de Kimihurura (1300 metri al 5,9%), quando mancheranno un paio di chilometri al traguardo.

Riflettori puntati sulla sfida campale tra lo sloveno Tadej Pogacar e il belga Remco Evenepoel, chiamato a difendere il titolo dall’assalto del fuoriclasse balcanico, Campione del Mondo in linea e desideroso di impreziosire il proprio palmares dopo aver trionfato al Tour de France un paio di mesi fa. L’Italia non sembra avere particolari velleità con Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero, da non sottovalutare il messicano Isaac Del Toro e l’australiano Jay Vine.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di partenza, la startlist della cronometro maschile ai Mondiali 2025 di ciclismo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.35 e a seguire su Rai 2; in diretta streaming su Eurosport 2 fino alle ore 14.30 e a seguire su Eurosport 1, Rai Play, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CRONOMETRO MONDIALI CICLISMO 2025

Domenica 21 settembre

Ore 13.45 Partenza primo corridore

Ore 16.45 circa Arrivo ultimo corridore

STARTLIST E ORARI DI PARTENZA CRONOMETRO MONDIALI

1 55 NSENGIYUMVA Shemu 13:45:00

2 54 NGWATA Boniphase 13:47:30

3 53 EDWARD Jalal 13:50:00

4 52 JALLOH Ibrahim 13:52:30

5 51 DIARRA Siriki 13:55:00

6 50 CISSE Chiekhouna 13:57:30

7 49 WAIS Ahmad Badreddin 14:00:00

8 48 HOULDER FITAHIANTSOA Mohamed 14:02:30

9 47 CA Apolinario 14:05:00

10 46 DAHALANI Abderemane 14:07:30

11 45 SODJEDE Ricardo 14:10:00

12 44 LIU Jiankun 14:12:30

13 43 SHARIF Hassan 14:15:00

14 42 GERVAIS Laurent 14:17:30

15 41 MUT Dictor 14:20:00

16 40 KOROMA Mustapha 14:22:30

17 39 AKPABLI Victor 14:25:00

18 38 VERMEERSCH Florian 14:27:30

19 37 DIALLO Djandouba 14:30:00

20 36 NDUNGU Edwin 14:32:30

21 35 REDAE Bizay 14:35:00

22 34 JOHN Briton 14:37:30

23 33 NYCH Artem 14:40:00

24 32 ABU HARRAH Majid 14:42:30

25 31 ORKEN Ahmet 14:45:00

26 30 WALTERS Red 14:47:30

27 29 de COMARMOND Aurelien 14:50:00

28 28 SU Haoyu 14:52:30

29 27 MUNTON Byron 14:55:00

30 26 LEONARD Michael Shea 14:57:30

31 25 TAARAMAE Rein 15:00:00

32 24 RAFFERTY Darren 15:02:30

33 23 van WILDER Ilan 15:05:00

34 22 GARCIA PIERNA Raul 15:07:30

35 21 SOBRERO Matteo 15:10:00

36 20 PLAPP Lucas 15:12:30

37 19 SEIXAS Paul 15:15:00

38 18 SCHMID Mauro 15:17:30

39 17 MUGISHA Moise 15:20:00

40 16 LEKNESSUND Andreas 15:22:30

41 15 DOWNES Brandon 15:25:00

42 14 MAYER Alexandre 15:27:30

43 13 BARTA William 15:30:00

44 12 HEIDEMANN Miguel 15:32:30

45 11 ARENSMAN Thymen 15:35:00

46 10 del TORO ROMERO Isaac 15:37:30

47 9 MULLEN Ryan William 15:40:00

48 8 ROMEO ABAD Ivan 15:42:30

49 7 CATTANEO Mattia 15:45:00

50 6 VARGAS ALZATE Walter Alejandro 15:47:30

51 5 VINE Jay 15:50:00

52 4 ARMIRAIL Bruno 15:52:30

53 3 KUNG Stefan 15:55:00

54 2 POGAČAR Tadej 15:57:30

55 1 EVENEPOEL Remco 16:00:00

