Sport in tv oggi (venerdì 19 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi venerdì 19 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. A Tokyo proseguono i Mondiali di atletica, dove l’Italia si gioca la carta pesantissima di Andy Diaz, tra i grandi favoriti per una medaglia nella gara di salto triplo (senza dimenticarsi di Andrea Dallavalle, possibile outsider). L’Italia incrocerà l’Ucraina nella semifinale di Billie Jean King Cup: Jasmine Paolini e compagne riusciranno a continuare il cammino per la difesa del titolo e a meritarsi l’approdo all’atto conclusivo del competizioni per Nazionali femminili di tennis?

Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le prove libero del GP di Azerbaijan per la F1, mentre gli amanti del grande ciclismo si potranno gustare il Giro di Lussemburgo, il Giro di Slovacchia e il Kampionenschap van Vlaanderen. Da seguire i tornei di tennis della settimana e l’avvio della Laver Cup, le World Series di mountain bike, gli Europei di completo per l’equitazione e la prima semifinale dei Mondiali di rugby femminile, senza dimenticarsi dei Mondiali di lotta.

Abbuffata di calcio con gli anticipi di Serie A e Serie B, alcuni incontri di Serie C e i campionati esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 19 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 19 settembre

02.15 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Buffalo Bills-Miami Dolphins (diretta streaming su DAZN)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – China Masters 3 (diretta streaming su BWF Tv)

04.00 BASKET 3X3 – Mondiali U23 maschile/femminile, fase a gironi. Italia-Algeria (ore 10.15) e Italia-Argentina (ore 12.45) per gli uomini; Italia-Giappone (ore 06.30) e Italia-Egitto (ore 09.00) per le donne

05.00 TENNIS – ATP 250 Chengdu, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 10.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Darderi-Tabilo (secondo match dalle ore 05.00 e non prima delle ore 07.00), Sonego-Giron (secondo match dalle ore 05.00 e non prima delle ore 07.00)

05.00 TENNIS – WTA 500 Seoul, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta tv su Supertennis in alternanza con la BJK Cup; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

05.30 TENNIS – ATP 250 Hangzhou, sedicesimi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 10.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Arnaldi-Cazaux (terzo match dalle ore 05.30)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Open di Francia, secondo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.30)

08.00 F2 – GP Azerbaijan, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.15 CICLISMO – Giro di Slovacchia, terza tappa: Kezmarok-Banska Bystrica (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN dalle ore 13.00)

10.30 F1 – GP Azerbaijan, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.30 LOTTA (Mondiali) – Greco-romana, ripescaggi: 55 kg, 77 kg, 82 kg, 130 kg; turni preliminari: 60 kg, 72 kg, 97 kg (diretta streaming su UWW+)

10.33 ATLETICA – Mondiali, sessione serale (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 13.30 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Eurosport 1, DAZN)

11.00 TENNIS (BJK Cup, semifinale) – Italia-Ucraina (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

11.20 EQUITAZIONE – Europei completo, dressage (diretta streaming su FEI Tv)

12.00 F2 – GP Azerbaijan, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.35 CICLISMO – Giro di Lussemburgo, terza tappa: Mertert-Vianden (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN dalle ore 15.00)

13.00 SNOOKER – English Open, quarti di finale (diretta streaming integrale su Discovery+; diretta streaming su Eurosport, 1 Discovery+ dalle ore 15.30)

13.00 CICLISMO – Kampionenschap van Vlaanderen (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.30)

14.00 F1 – GP Azerbaijan, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 BASKET (Champions League, preliminare) – Reggio Emilia-Pelister (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

17.30 MOUNTAIN BIKE (World Series) – XCC elite donne (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

18.00 LOTTA (Mondiali) – Greco-romana, finali: 55 kg, 77 kg, 82 kg, 130 kg (diretta streaming su UWW+)

18.10 MOUNTAIN BIKE (World Series) – XCC elite uomini (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

19.00 EQUITAZIONE – Global Champions League, salto a ostacoli (diretta streaming su Discovery+)

19.00 CALCIO (Serie B) – Frosinone-Sudtirol (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLANUOTO (Champions League) – Vouliagmeni-Brescia (diretta streaming su European Aquatics Tv)

20.00 RUGBY FEMMINILE (Mondiali, semifinale) – Nuova Zelanda-Canada (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Rugby Pass Tv)

20.00 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Al Ahli-Al Hilal (diretta streaming su Como Tv)

20.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Stoccarda-St. Pauli (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Arezzo-Guidonia (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Pontedera-Campobasso (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Ravenna-Perugia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Rimini-Forlì (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie A) – Lecce-Cagliari (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lione-Angers (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Premiership scozzese) – St. Johnstone-Dunfermline Athletic (diretta streaming su Como Tv)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Betis Siviglia-Real Sociedad (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Serie B) – Palermo-Bari (diretta streaming su DAZN)

21.15 CALCIO (Liga portoghese) – Rio Ave-Porto (diretta streaming su DAZN)

22.00 TENNIS – Laver Cup, prima giornata (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI ATLETICA DALLE 10.33

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 10.30 E ALLE 14.00