Sport in tv
Sport in tv oggi (sabato 13 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi sabato 13 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. A Tokyo incominciano i Mondiali di atletica e l’Italia si giocherà subito carte importanti da medaglia come Antonella Palmisano (35 km di marcia), Leonardo Fabbri (getto del peso) e Nadia Battocletti (10.000 metri), ma attenzione anche alle qualificazioni di Larissa Iapichino nel salto in lungo.
Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche e la Sprint Race del GP di San Marino a Misano per la MotoGP, mentre gli amanti del grande ciclismo potranno gustarsi la penultima tappa della Vuelta di Spagna (arrivo in salita decisivo alla Bola del Mundo), il Memorial Pantani e i Mondiali di mountain bike (spazio alla prova elite femminile).
L’Italia affronterà i Paesi Bassi nella finale degli Europei di softball. Ampio spazio ai Mondiali di volley maschile (l’Italia esordirà domani contro l’Algeria), ai Mondiali di lotta, ai Mondiali di boxe dilettantistica (semifinali, Sirine Charaabi affronterà la statunitense Perez tra le 54 kg), ai quarti di finale dei Mondiali di rugby femminile e al turno preliminare della Coppa Davis di tennis.
Consueto piatto lussuoso per il calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e campionati esteri, senza dimenticarsi delle semifinali degli Europei di beach soccer e delle finali degli Europei di hockey pista femminile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 13 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Sabato 13 settembre
00.30 ATLETICA – Mondiali, sessione pomeridiana (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
04.00 VOLLEY (Mondiali) – USA-Colombia (diretta streaming su VBTV)
04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Open Hong Kong (diretta streaming su BWF Tv)
04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Vietnam Open (diretta streaming su BWF Tv)
04.30 VOLLEY (Mondiali) – Canada-Libia (diretta streaming su VBTV)
05.00 TENNIS (Coppa Davis, secondo turno) – Australia-Belgio (diretta streaming su SuperTenniX)
06.00 TENNIS (Coppa Davis, secondo turno) – Germania-Giappone (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)
06.00 RUGBY (The Rugby Championship) – Australia-Argentina (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
06.30 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Pistola 10 metri femminile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)
07.30 VOLLEY (Mondiali) – Cuba-Portogallo (diretta streaming su VBTV)
08.00 VOLLEY (Mondiali) – Giappone-Turchia (diretta streaming su VBTV)
08.30 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Pistola 25 metri maschile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)
08.40 MOTO3 – GP San Marino, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)
09.00 GOLF (DP World Tour) – BMW PGA Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.00)
09.05 RUGBY (The Rugby Championship) – Nuova Zelanda-Sudafrica (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
09.25 MOTO2 – GP San Marino, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)
09.25 MOTOCROSS (MX2) – GP Cina, qualifying race (diretta straming su MXGP Tv)
10.10 MOTOCROSS (MXGP) – GP Cina, qualifying race (diretta straming su MXGP Tv)
10.10 MOTOGP – GP San Marino, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)
10.30 LOTTA (Mondiali) – Lotta libera maschile (61 kg, 70 kg, 86 kg, 125 kg): tabellone fino alle semifinali (diretta streaming su UWW+)
10.50 MOTOGP – GP San Marino, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
11.00 MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – Cross country under 23 uomini (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)
11.00 SNOOKER – English Open, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)
11.00 TENNIS (Coppa Davis, secondo turno) – Ungheria-Austria (diretta tv su Supertennis in alternanza con Spagna-Danimarca, Croazia-Francia, Paesi Bassi-Argentina; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)
11.00 TENNIS (Coppa Davis, secondo turno) – Croazia-Francia (diretta tv su Supertennis in alternanza con Ungheria-Austria, Spagna-Danimarca, Paesi-Bassi-Argentina; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)
11.05 ATLETICA – Mondiali, sessione serale (diretta tv su Rai 2 fino alle ore 13.00 e dalle ore 13.00; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 13.00 alle ore 13.30; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
11.30 VOLLEY (Mondiali) – Germania-Bulgaria (diretta streaming su VBTV)
11.45 CICLISMO – Memorial Pantani (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 15.30; diretta streaming su Rai Play dalle ore 15.30)
12.00 VOLLEY (Mondiali) – Paesi Bassi-Qatar (diretta streaming su VBTV)
12.30 VELA – SailGP a St. Tropez, seconda giornata (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube di SailGP)
12.30 CALCIO FEMMINILE (Women’s Cup Serie A) – Juventus-Napoli (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)
12.30 CALCIO FEMMINILE (Women’s Cup Serie A) – Lazio-Parma (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)
12.30 TENNIS (Coppa Davis, secondo turno) – Spagna-Danimarca (diretta tv su Supertennis in alternanza con Croazia-Francia, Ungheria-Austria, Paesi Bassi-Argentina; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)
12.40 PATTINAGGIO ARTISTICO – Lombardia Trophy, rhythm dance (diretta streaming su Rai Play Sport 2)
12.45 MOTO3 – GP San Marino, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
13.00 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Shalke 04-Holstein Kiel (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)
13.00 BOXE – Mondiali, semifinali: sessione pomeridiana (diretta streaming su Eurovision Sports). Charaabi-Perez (54 kg, ore 13.30 circa)
13.00 PADEL – Paris Major, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)
13.00 SOFTBALL (Europei, finale per il bronzo) – Cechia-Spagna (diretta streaming su baseballeurope.tv)
13.10 CICLISMO – Vuelta di Spagna, ventesima tappa: Robledo de Chavela-Bolo del Mundo (diretta streaming integrale su Discovery+; diretta streaming su Eurosport 1 e DAZN dalle ore 15.30)
13.20 CICLISMO FEMMINILE – Tour de l’Ardeche, quinta tappa: Mende-Le Mont Lozère
13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-Nottingham (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)
13.30 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Speed maschile/femminile a Guyang, tabellone finale (diretta streaming su Discovery+)
13.40 MOTO2 – GP San Marino, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
14.00 TENNIS (Coppa Davis, secondo turno) – Paesi Bassi vs Argentina (diretta tv su Supertennis in alternanza con Spagna-Danimarca, Croazia-Francia, Ungheria-Austria; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)
14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Getafe-Oviedo (diretta streaming su DAZN)
14.00 RUGBY FEMMINILE (Mondiali, quarti di finale) – Nuova Zelanda-Sudafrica (diretta streaming su Rugby Pass Tv)
14.00 MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – Cross country elite donne (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)
14.40 EQUITAZIONE – Global Champions League, salto a ostacoli (diretta streaming su Discovery+)
15.00 MOTOGP – GP San Marino, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 CALCIO (Serie A) – Cagliari Parma (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Juve Stabia-Reggiana (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Modena-Bari (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Padova-Frosinone (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO (Serie B) – Pescara-Venezia (diretta streaming su DAZN)
15.00 CALCIO (Serie C) – Dolomiti Bellunesi-Alcione Milano (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 CALCIO (Serie C) – Lumezzane-Triestina (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 CALCIO (Serie C) – Pro Vercelli-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 CALCIO (Serie C) – Renate-Brescia (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 CALCIO (Serie C) – Guidonia-Ravenna (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 CALCIO (Serie C) – Pianese-Sambenedettese (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 VOLLEY (Mondiali) – Slovenia-Cile (diretta streaming su VBTV)
15.00 RALLY – Rally Del Cile, sei prove speciali (diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 20.00 alle ore 20.55; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 20.00 alle ore 20.55; diretta streaming integrale su DAZN)
15.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Nuoro-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)
15.20 PATTINAGGIO ARTISTICO – Lombardia Trophy, free skating femminile (diretta streaming su Rai Play Sport 2)
15.30 VOLLEY (Mondiali) – Polonia-Romania (diretta streaming su VBTV)
15.30 MOTORSPORT (WEC) – 4 Ore di Silverstone, qualifiche (diretta streaming su Discovery+)
15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Heidenheim-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Friburgo-Stoccarda, Mainz-Lipsia, Union Berlino-Hoffenheim, Wolfsburg-Colonia (non è prevista diretta tv/streaming)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Newcastle-Wolverhampton (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) Everton-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Brighton (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Crystal Palace-Sunderland (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Fulham-Leeds (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)
16.00 GOLF (PGA Tour) – Procore Championship, terzo giro (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 00.00)
16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Real Sociedad-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)
16.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Ajax-Zwolle (diretta streaming su Mola Tv)
16.45 BEACH SOCCER (Europei, semifinale) – Spagna-Bielorussia (non è prevista diretta tv/streaming)
17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nizza-Nantes (non è prevista diretta tv/streaming)
17.00 CALCIO (HNL croata) – Varazdin-Hajduk Spalato (diretta streaming su Mola Tv)
17.00 RUGBY FEMMINILE (Mondiali, quarti di finale) – Canada-Australia (diretta streaming su Rugby Pass Tv)
17.00 PALLAMANO (Serie A) – Eppan-Conversano (diretta streaming su Pallamano Tv)
17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Casalgrande Padana-Erice, Ferrara-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)
17.00 SOFTBALL (Europei, finale per l’oro) – Italia-Paesi Bassi (diretta streaming su baseballeurope.tv)
17.15 CALCIO (Serie B) – Catanzaro-Carrarese (diretta streaming su DAZN)
17.30 CALCIO (Serie C) – Campobasso-Pineto (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Forlì-Gubbio (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Pontedera-Rimini (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Picerno-Casarano (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Siracusa-Benevento (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 PALLAMANO (Serie A) – Fasano-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)
18.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Bolzano-Trieste, Cingoli-Merano (diretta streaming su Pallamano Tv)
18.00 CALCIO (Serie A) – Juventus-Inter (diretta streaming su DAZN)
18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Jomi Salerno-Mezzocorona (diretta streaming su Pallamano Tv)
18.00 BEACH SOCCER (Europei, semifinale) – Italia-Ucraina (differita tv su RaiSportHD alle 23.30; diretta streaming su RaiPlay Sport 3)
18.00 HOCKEY PISTA FEMMINILE (Europei, finale per il bronzo) – Italia-Francia (diretta streaming su World Skate Tv) st
18.00 TENNIS – WTA 250 San Paolo, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTenniX)
18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Amburgo (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 CALCIO (Premier League inglese) – West Ham-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Athletic Bilbao-Alaves (diretta streaming su DAZN)
18.30 PALLAMANO (Serie A) – Cologne-Albatro (diretta streaming su Pallamano Tv)
18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Mestrino-Leno (diretta streaming su Pallamano Tv)
18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – NEC Nijmegen-PSV Eindhoven (diretta streaming su Mola Tv)
18.45 CALCIO (Premiership scozzese) – Hibernian-Dundee United (diretta streaming su Mola Tv)
19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Porto-Nacional (diretta streaming su DAZN)
19.00 PALLAMANO (Serie A) – Brixen-Chiaravalle (diretta streaming su Pallamano Tv)
19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Teramo-Padova (diretta streaming su Pallamano Tv)
19.00 BOXE – Mondiali, semifinali: sessione serale (diretta streaming su Eurovision Sports)
19.30 CALCIO (Serie B) – Sampdoria-Cesena (diretta streaming su DAZN)
20.00 TENNIS (Coppa Davis, secondo turno) – USA-Cechia (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)
20.00 CALCIO (Saudi Professional League araba) – Al Hilal-Al Qadisiya (diretta streaming su Mola Tv)
20.30 HOCKEY PISTA FEMMINILE (Europei, finale per l’oro) – Spagna-Portogallo (diretta streaming su World Skate Tv)
20.45 CALCIO (Serie A) – Fiorentina-Napoli (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)
21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Brentford-Chelsea (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Villareal (diretta streaming su DAZN)
21.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Feyenoord-Heerenveen (diretta streaming su Mola Tv)
21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Auxerre-Monaco (non è prevista diretta tv/streaming)
21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Familiçao-Sporting Lisbona (diretta streaming su DAZN)
21.45 CALCIO (Torneo Clausura argentino) – Independiente-Banfield (diretta streaming su Mola Tv)
Domenica 14 settembre
01.00 TENNIS – WTA 500 Guadalajara, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)
LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI ATLETICA ALLE 11.00