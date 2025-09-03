Sport in tv oggi (mercoledì 3 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 3 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sul derby tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti nei quarti di finale degli US Open, ultimo Slam della stagione tennistica che si disputa sul cemento di Flushing Meadows a New York. L’Italia affronterà la Polonia nei quarti di finale dei Mondiali di volley femminile, a Bangkok scenderanno in campo anche Paesi Bassi e Giappone per l’altra sfida da dentro o fuori di questa rassegna iridata.

Gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con una tappa movimentata alla Vuelta di Spagna, ma anche con il Touf of Britain e il Simac Ladies Tour. Proseguono gli Europei di basket (ma l’Italia osserverà un giorno di riposo prima della partita conclusiva della fase a gironi contro Cipro), da seguire gli Europei di hockey pista con il confronto tra Italia e Francia nella fase a gironi. In serata inizierà la finale scudetto di baseball tra Parma e San Marino.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 3 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 3 settembre

04.00 BADMINTON – China Masters 2 (diretta streaming su BWF Tv)

11.00 SNOOKER – Xi’an Grand Prix, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

11.15 CICLISMO – Tour of Britain, seconda tappa: Stowmarket-Stowmarket (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 11.55)

11.40 CICLISMO – Giro di Bulgaria, quarta tappa: Troyan-Sliven (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali, quarti di finale) – Paesi Bassi-Giappone (diretta streaming su VBTV, DAZN)

12.30 BASKET (Europei) – Montenegro-Gran Bretagna (diretta streaming su DAZN)

13.05 CICLISMO FEMMINILE – Simac Ladies Tour, seconda tappa: Gennep-Gennep (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.30)

13.45 BASKET (Europei) – Estonia-Portogallo (diretta streaming su DAZN)

13.50 CICLISMO – Vuelta di Spagna, undicesima tappa: Bilbao-Bilbao (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

15.30 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali, quarti di finale) – Italia-Polonia (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, DAZN, VBTV)

15.30 BASKET (Europei) – Lituania-Svezia (diretta streaming su DAZN)

15.30 SNOOKER – Xi’an Grand Prix, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

17.00 BASKET (Europei) – Cechia-Lettonia (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

17.30 TENNIS – US Open, quarti di finale singolare (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Plus, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Errani/Paolini-Dabrowski/Routliffe (semifinale doppio, quarto match dalle ore 17.00), Sinner–Musetti (secondo match dalle ore 01.00 di giovedì 4 settembre)

19.30 BASEBALL (MLB) – Detroit Tigers-New York Mets (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.30 BASKET (Europei) – Finlandia-Germania (diretta streaming su DAZN)

20.00 HOCKEY PISTA (Europei) – Italia-Francia (diretta streaming su World Skate Europe Tv)

20.15 BASKET (Europei) – Turchia-Serbia (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 BASEBALL (Serie A, finale scudetto) – Gara-1: Parma-San Marino (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)