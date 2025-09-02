Sport in tv
Sport in tv oggi (martedì 2 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, martedì 2 settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
Fari puntati sugli US Open 2025 di tennis che entrano sempre più nel vivo con l’inizio dei quarti di finale del singolare maschile e femminile. Lo spettacolo non mancherà di certo per gli appassionati. Show che ci potrebbe essere anche nella tappa odierna della Vuelta a España. Jonas Vingegaard potrebbe piazzare una nuova staccata, prova del nove per le velleità di Giulio Ciccone.
A proposito di Spagna, ci sarà una duplice sfida su campi diversi contro l’Italia. Negli Europei di basket i ragazzi allenati da Gianmarco Pozzecco affronteranno gli iberici in un scontro diretto per il secondo posto del proprio raggruppamento. L’altro match con gli spagnoli sarà negli Europei di hockey pista, dove gli azzurri dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 2 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
SPORT IN TV OGGI
Martedì 2 settembre
11.00 Snooker, Xi’an Grand Prix: qualificazioni – Diretta streaming su Discovery+.
12.15 Ciclismo, Tour of Britain 2025: prima tappa – Diretta streaming dalle 11.55 su Discovery+.
13.03 Ciclismo femminile, Simac Ladies Tour 2025: prima tappa – Diretta streaming dalle 13.30 su Discovery+.
13.08 Ciclismo, Vuelta a España 2025: decima tappa – Diretta streaming dalle 14.45 su Discovery+ e su DAZN.
14.00 Basket, Europei 2025: Grecia vs Bosnia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.
14.00 Basket, Europei 2025: Belgio vs Israele – Diretta streaming su DAZN.
17.00 Basket, Europei 2025: Islanda vs Slovenia – Diretta streaming su DAZN.
17.15 Basket, Europei 2025: Cipro vs Georgia – Diretta streaming su DAZN.
17.30 Tennis, US Open 2025: quarti di finale singolare femminile e maschile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (206), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.
19.30 Tennis, US Open 2025: quarti di finale doppio femminile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (206), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.
(Errani/Paolini vs Muhammad/Schuurs inizio non prima delle 19.30 italiane)
20.00 Hockey pista, Europei 2025: Italia vs Spagna – Diretta streaming su World Skate Europe TV.
20.30 Basket, Europei 2025: Polonia vs Francia – Diretta streaming su DAZN.
20.30 Basket, Europei 2025: Italia vs Spagna – Diretta streaming su DAZN.