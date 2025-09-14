LIVE Vuelta a España 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si chiude con la passerella di Madrid

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della ventunesima ed ultima frazione della Vuelta a España 2025. Il percorso odierno prevede 111.6 km con la partenza da Alalpardo e l’arrivo a Madrid. Una tappa che incoronerà Jonas Vingegaard come vincitore della corsa spagnola, ma che darà l’ultima possibilità alle ruote veloci per giocarsi lo sprint.

Dopo tre settimane intense la Vuelta è giunta al termine, e l’ottantesima edizione finirà a Madrid come ormai d’abitudine. Si tratta della 55esima volta che la corsa spagnola si conclude nella capitale, scelta anche nella prima edizione del 1935. Altre conclusioni sono state quelle di Bilbao (13 volte) ,San Sebastiàn (6), Santiago de Compostela (3), Miranda de Ebro, Palazuelos de Eresma, Salamanca (1).

Il candidato principale per la vittoria odierna è sicuramente Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck): il belga ha dimostrato di essere l’uomo da battere in volata e oggi va in cerca della quarta vittoria di tappa. Subito dietro c’è Mads Pedersen (Lidl Trek), l’ormai matematica maglia verde è in cerca della prima vittoria allo sprint della corsa spagnola, dopo la vittoria in fuga nella quindicesima tappa. Altri corridori in lizza per la vittoria sono Orluis Aular (Movistar), Ben Turner (Ineos Grenadiers) , Bryan Coquard (Cofidis) e Ethan Vernon (Israel-Premier Tech), Elia Viviani (Lotto).

In questa Vuelta, a differenza di altri anni, prima dell’ultima tappa tutte e 4 le maglie sono già state assegnate e a meno di imprevisti resteranno tali. La maglia rossa va a Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) che conquista la Vuelta a Espana 2025, la maglia a pois dei GPM è vinta da Jay Vine (UAE), Mads Pedersen (Lidl Trek) vince la maglia verde della classifica a punti e Matthew Riccitello (Premier Tech) conquista la maglia bianca come miglior giovane.

OA Sport vi offre quindi la DIRETTA LIVE testuale della ventunesima tappa della Vuelta a España 2025 che parte da Alalpardo e arriva a Madrid. La partenza è prevista per le 16:40. Buon divertimento!