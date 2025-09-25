LIVE Sonego-Zverev, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurro cerca l’impresa contro il n.3 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di primo turno dell’ATP 500 di Pechino (CHN) che vede di fronte Lorenzo SONEGO e Alexander Zverev.

Altro confronto diretto tra l’ex numero due del mondo e il torinese, che a Halle nel mese di giugno giocò un match di primo livello ma comunque si arrese. Il tedesco vuole ritrovare qualche successo di prestigio, dopo essere sprofondato in una spirale di risultati negativi a seguito della prestigiosa finale raggiunta nello Slam australiano, che ha aperto nel migliore dei modi la sua stagione. Al momento è dietro agli irraggiungibili Sinner e Alcaraz, ma dovrà anche guardarsi indietro da Taylor Fritz, tedesco che difende molti punti in questo ultimo scorcio di stagione, tra cui la vittoria a Bercy.

Sonego ha disputato una stagione veramente rimarchevole negli tornei del Grand Slam, ottenendo un quarto e un ottavo di finale. Per il resto molto negativa è stata la parte di stagione che non comprende i tornei Major, qui c’è l’occasione di iniziare con un’impresa il torneo cinese. La classifica dice che Sonego ha bisogno di punti per non uscire dalle prime 50 posizioni a livello mondiale, al momento è 45mo e vincendo oggi scalzerebbe la bellezza di 4 tennisti provvisoriamente.

Precedenti 0-5! Non resta quindi che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di primo turno del 500 di Pechino tra Lorenzo SONEGO e Alexander Zverev, si gioca come quinto match dalle 5 di mattina. Vi aspettiamo!