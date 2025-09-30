LIVE Paolini-Bouzkova 6-2 7-5, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurra vola ai quarti di finale eliminando la ceca, adesso c’è Anisimova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.32 Adesso, ad attendere Jasmine Paolini ai quarti di finale, c’è Anisimova in una sfida che è tutta da scoprire. Finisce qui questa cronaca di OA Sport in Diretta LIVE, con l’appuntamento che è a domani con la finale dell’ATP 500 di Pechino con Sinner che alle 8.00 scenderà in campo contro Tien, e il primo turno del Masters 1000 di Shangai con alcuni dei nostri azzurri impegnati. Grazie mille per averci seguito, buona serata a tutti.

18.30 Bellissima vittoria di Paolini, che domina il primo set e soffre, forse troppo, nello stranissimo secondo parziale che ha avuto una striscia di ben sei servizi persi tra le due tenniste. Entrambe servono molto bene, con Jasmine che mette in campo il 73% di prime palle contro il 63% di Bouzkova: la differenza la fatta la seconda palla, colpo con il quale la nostra azzurra ha raccolto il 42%, ma con la ceca che ha fatto peggio con il 32% al netto di 7 doppi falli commessi.

7-5 GAME, SET AND MATCH! VINCE PAOLINI! Jasmine è stata bravissima a concretizzare questa ultima occasione anche se oggi non è stata nella sua miglior versione. Comunque, l’azzurra giocherà i quarti di finale contro Anisimova.

Seconda, occhio.

30-40 Paolini sbaglio con il dritto in side out. Resta un match point da concretizzare assolutamente.

15-40 Esce la difesa di Bouzkova, con Paolini che ha tenuto uno scambio pazzesco e che ha chiuso con il dritto in cross. Sono due i match point, ancora sul servizio della ceca.

Seconda palla.

15-30 Ace di Bouzkova.

0-30 Risposta vincente di Jasmine, bene cosi.

Seconda palla.

0-15 Grande accelerazione di rovescio di Paolini che costringe Bouzkova a commettere l’errore.

6-5 GAME PAOLINI. L’azzurra, annullando due palle break che potevano portare al termine il secondo set, riesce a mantenere per la seconda volta di fila il servizio grazie al dritto lungolinea vincente.

A-40 LA DIFESA DI PAOLINI!! Jasmine è bravissima a far diventare lo scambio da difensivo ad offensivo, costringendo Bouzkova all’errore.

40-40 Ottima percussione con il dritto di Paolini che annulla anche la seconda palla break.

30-40 Bouzkova stava per fare un miracolo nei pressi della rete ma, per fortunata di Paolini, la demi volée non passa.

15-40 Il servizio di Paolini è troppo scarico e Bouzkova trova la seconda risposta vincente di fila. Due palle break per la ceca.

Seconda.

15-30 Risposta vincente di Bouzkova.

Seconda palla.

15-15 Dritto lungolinea vincente della ceca che trova il contropiede.

Seconda palla.

15-0 Passante bellissimo di Paolini che infila il lungolinea alle spalle di Bouzkova.

Seconda palla di Paolini ad inizio game.

5-5 GAME BOUZKOVA. Anche la ceca mantiene il suo servizio, annullando due match point.

Seconda palla.

A-40 Prima vincente.

40-40 Altro doppio fallo, parità.

Seconda palla.

A-40 Volée vincente della ceca che trova il vantaggio nel game.

40-40 Prima vincente di Bouzkova che si salva.

30-40 Esce di un soffio la risposta di Paolini, peccato.

15-40 Doppio fallo e due match point per l’azzurra.

Seconda.

15-30 Dritto vincente lungolinea di Paolini.

15-15 In rete il dritto dell’azzurra.

0-15 Resta in campo di un soffio la volée di Paolini.

5-4 GAME PAOLINI. Dopo sei servizi persi nel corso del secondo set, è la nostra azzurra ad interrompere la tendenza, portandosi avanti di un game rispetto alla ceca che servirà per restare nel parziale.

40-15 Paolini vince uno scambio pazzesco, resistendo alle tantissime difese di Bouzkova. Il passante dell’azzurra è vincente.

Seconda palla.

30-15 Dritto in rete dell’azzurra in uscita dal servizio.

30-0 Spinge con il dritto l’azzurra e costringe Bouzkova a commettere un errore.

Seconda.

15-0 Dritto vincente dell’azzurra che finalmente parte con un quindici di vantaggio sul suo servizio.

4-4 CONTRO BREAK PAOLINI. Siamo al sesto game consecutivo dove le due tenniste perdono il proprio servizio. Vediamo se è la nostra azzurra a spezzare questa strana catena.

15-40 Esce di poco la volée di Paolini. Altre due palle break dell’azzura.

Seconda palla.

0-40 Vincente di dritto di Paolini. Tre palle break, incredibile.

0-30 Grave errore anche di Bouzkova che manda fuori un dritto facilissimo.

0-15 Gran rovescio di Paolini che si apre il campo per il dritto al volo.

3-4 BREAK BOUZKOVA. Ennesimo servizio perso nel set, con Paolini che esagera sempre un po’ nella preparazione dei colpi: l’azzurra ha troppa fretta di trovare il vincente e commette troppi errori.

40-A Esagera ancora Paolini che manda fuori il dritto.

40-40 Bouzkova in difesa è un muro di gomma ma Paolini riesce a trovare il vincente di rovescio.

30-40 Esce lo smash dell’azzurra, palla break.

30-30 Errore di dritto lungolinea di Paolini.

30-15 Esce il colpo di Bouzkova dopo l’ottimo rovescio di Paolini.

15-15 In rete il dritto della ceca.

0-15 Rovescio lungolinea di Bouzkova.

3-3 CONTRO BREAK PAOLINI. Finisce in rete la volée di Bouzkova, l’azzurra recupera di nuovo il break di svantaggio.

40-A Ottimo rovescio sulla volée di Bouzkova che non può restare in campo. Altra palla break.

Seconda palla.

40-40 Ace di Bouzkova.

30-40 In rete il dritto di Paolini, resta ancora una palla break da sfruttare.

Seconda.

15-40 PASSANTE PAZZESCO DI JAS! L’azzurra trova il rovescio vincente che infila Bouzkova ed ottiene due palle del nuovo contro break.

15-30 Il nastro devia nel campo di Paolini il rovescio di Bouzkova. Fortunata la ceca.

0-30 Paolini trova profondità con il rovescio e costringe Bouzkova a commettere un errore.

Seconda palla.

0-15 Altro doppio fallo della ceca che fa vedere tutta la sua frustrazione.

Seconda palla di Bouzkova.

2-3 BREAK BOUZKOVA. Momento complicato. L’azzurra è stata brava a reagire ma la fretta continua ad essere nociva per i suoi colpi, con la ceca che ottiene subito il nuovo break.

Seconda palla.

15-40 Esce il rovescio dell’azzurra, sono due le palle break.

15-30 Brutto errore di Paolini. L’azzurra si difende benissimo ma poi sbaglia un dritto facilissimo con il campo scoperto.

15-15 Esce il rovescio di Bouzkova.

0-15 Paolini sbaglia con il dritto lungolinea in uscita dal servizio.

2-2 CONTRO BREAK PAOLINI. Si ritorna subito on serve con Bouzkova che regala il game alla nostra Jasmine grazie ad un altro doppio fallo.

Seconda.

30-40 Spinge Paolini sul rovescio di Bouzkova, costringendola all’errore. Palla dell’immediato contro break.

30-30 Brutto errore dell’azzurra che sbaglia con il dritto.

15-30 In rete il rovescio della ceca.

15-15 Smash vincente di Bouzkova.

0-15 Schiaffo al volo di Paolini.

1-2 BREAK BOUZKOVA. Calo di Paolini che commette troppi errori in questo game e ne paga le conseguenze.

40-A Errore di Jas che manda fuori il rovescio.

40-40 Brava Paolini che trova il dritto in diagonale. Bouzkova non può difendersi.

40-A Bouzkova trova un rovescio lungolinea pazzesco, palla break.

Seconda.

40-40 Errore dell’azzurra che manda in rete una volée abbastanza comoda.

40-30 In rete il dritto di Jasmine in uscita dal servizio.

40-15 Paolini punta al corpo di Bouzkova e ha ragione. Non riesce la volée alla ceca.

30-15 Fuori giri il rovescio di Paolini, ancora.

Seconda.

30-0 Esce il rovescio di Bouzkova.

15-0 Riparte dallo smash vincente Paolini.

1-1 GAME BOUZKOVA. Tre brutti errori di Paolini che ha giocato male questo servizio della ceca.

40-0 Altro errore della nostra campionessa che va fuori giri anche con il rovescio.

30-0 Brutto errore di Paolini che manda fuori lo schiaffo al volo di dritto. L’azzurra colpisce male e la palla se ne va.

15-0 Prima vincente di Bouzkova.

1-0 GAME PAOLINI. Dritto vincente e servizio mantenuto per Jasmine che inizia il secondo set come ha finito il secondo.

40-30 Il nastro accomoda il dritto vincente di Bouzkova.

Seconda.

40-15 Esce di un soffio l’ennesimo dritto lungolinea di Paolini, che sfiora un altro bellissimo vincente.

40-0 Servizio e dritto vincente quasi in controbalzo.

30-0 Prima vincente di Jasmine.

15-0 Rovescio all’incrocio delle righe dell’azzurra.

INIZIA IL SECONDO SET, SERVE PAOLINI.

6-2 SET PAOLINI. Davvero ottimo il primo parziale giocato da Jasmine che continua sulla falsa riga dei match precedenti: l’azzurra domina l’avversaria dall’inizio, riuscendole a strappare ben due break.

30-40 Uscita pazzesca con il dritto lungolinea che diventa un vincente. Set point.

Seconda palla.

30-30 Non entra la seconda di Bouzkova, doppio fallo.

Seconda.

30-15 La ceca spinge bene il dritto, Paolini ci prova ma non può difendersi.

Seconda palla.

15-15 Servizio lento e Paolini può spingere la risposta. L’azzurra costringe all’errore Bouzkova.

Seconda palla.

15-0 Servizio e dritto di Bouzkova.

5-2 GAME PAOLINI. L’azzurra continua a spingere quasi ogni colpo che gioca, e va bene cosi. Jas è in forma e al momento sta gestendo il set.

40-30 Altro dritto vincente di Paolini.

Seconda.

30-30 Prima vincente di Paolini.

15-30 Rovescio lungolinea bellissimo di Bouzkova.

15-15 Esce il dritto dell’azzurra in uscita dal servizio, ancora troppa fretta.

15-0 Dritto vincente di Paolini che continua a spingere.

4-2 GAME BOUZKOVA. La ceca porta a casa il secondo gioco del suo set grazie ad una prima vincente.

40-30 L’azzurra rischia con il dritto ma trova la riga.

40-15 Dritto in contropiede di Bouzkova.

15-30 Paolini lavora Bouzkova ai lati del campo e la costringe all’errore.

Seconda.

30-0 Questa volta sbaglia con il dritto che va in rete, dopo una grande risposta. L’azzurra sembra avere troppa fretta di colpire la palla.

15-0 In rete il rovescio di Jasmine alla quale è mancato un passo.

Seconda palla per Bouzkova.

4-1 GAME PAOLINI. L’azzurra vince un bellissimo gioco, ben disputato da entrambe, e conferma il break vinto nel servizio precedente effettuato da Bouzkova.

Seconda palla.

A-40 Dritto incrociato di Paolini che resta in campo di poco, azzurra brava e fortunata.

Seconda palla.

40-40 Prima palla vincente. Se ne va la palla break.

30-40 Smash di Bouzkova che vince un grande scambio. Palla del contro break per la ceca.

30-30 Rovescio incrociato incredibile di Paolini che trova il vincente.

15-30 Altra ottima volée della ceca che riesce nel colpo in controtempo.

Seconda.

15-15 Stop volley bellissima di Bouzkova.

Seconda.

15-0 Volée bellissima di Paolini che vince lo scambio.

3-1 BREAK PAOLINI. Sbaglia ancora Bouzkova e l’azzurra le strappa il servizio senza fare nulla di speciale. Bene così.

40-A Doppio fallo e palla break per la nostra azzurra.

Seconda.

40-40 Spinge bene Paolini con il dritto in diagonale e costringe Bouzkova a commettere un altro errore.

A-40 Rovescio al volo della ceca che trova il vincente.

40-40 Sbaglia ancora Bouzkova, che manda in rete il rovescio.

40-30 Esce di poco la risposta di Paolini.

Seconda.

30-30 Bouzkova sbaglia con il dritto dal centro della riga di fondo.

30-15 Finisce in corridoio la risposta di Paolini.

15-15 Dritto vincente dell’azzurra.

Seconda palla.

15-0 Esce il rovescio di Paolini che anticipa troppo il colpo.

2-1 GAME PAOLINI. Con un vincente pazzesco, l’azzurra trova il secondo gioco del suo match. Tornerà in risposta per cercare il break su Bouzkova.

Seconda.

40-30 Bouzkova colpisce il dritto troppo lontana dalla palla, sbagliando.

30-30 Il nastro aiuta Bouzkova a preparare il rovescio, ma il colpo finisce in corridoio.

15-30 Prova a reagire Paolini con il rovescio vincente.

0-30 Dritto in rete dell’azzurra.

0-15 Doppio fallo anche per Paolini, il primo del suo match.

Seconda palla.

1-1 GAME BOUZKOVA. Un po’ distratta qui l’azzurra che commette un errore di dritto.

40-30 Paolini indovina il lato del colpo di Bouzkova ma il passante non le riesce.

30-30 Altro errore in risposta di Paolini, questa volta con il rovescio.

Seconda palla.

15-30 Dritto lungolinea dell’azzurra che trova il vincente.

15-15 In rete il dritto in risposta di Paolini.

Ancora seconda.

0-15 Doppio fallo di Bouzkova.

Seconda.

1-0 GAME PAOLINI. Primo brivido per l’azzurra ma anche primo game, con Bouzkova che si dimostra fin da subito un’avversaria solida.

Seconda.

A-40 Jasmine chiude un ottimo scambio grazie allo schiaffo al volo.

40-40 Servizio e dritto di Paolini che annulla la palla break.

30-40 Altro ottimo rovescio, questa volta in lungolinea di Bouzkova. Palla break.

30-30 Rovescio vincente della ceca che incrocia benissimo e trova il vincente.

30-15 Esce il dritto di Bouzkova.

15-15 Dritto vincente dell’azzurra.

0-15 Paolini prova il lungolinea di rovescio ma la palla termina in corridoio.

Seconda.

INIZIA IL PRIMO SET, SERVE JAS.

16.39 Termina il riscaldamento!

16.38 Le tenniste sono in campo per il riscaldamento.

16.37 Ovviamente, ricordiamo che Paolini partirà lo stesso per l’Arabia Saudita anche in caso di mancata qualificazione alle WTA Finals del singolare, visto che parteciperà al doppio con Sara Errani, con la quale resta in corsa anche in questo torneo!

16.34 Al momento, le uniche tre qualificate matematicamente per le WTA Finals sono, in ordine di classifica nella race, Sabalenka, Swiatek e Gauff, con Anisimova ad un passo dalla qualificazione e Keys, Pegula e Andreeva abbastanza sicure di ottenere il biglietto del volo. Resta indietro, appunto, Rybakina che è in lotta con Paolini per l’ultimo posto.

16.31 Paolini, oltre per cercare di vincere il suo terzo titolo WTA 1000, più che per risalire la classifica generale, gioca per cercare di ottenere più punti possibili per il ranking della race, provando a superare Elena Rybakina per qualificarsi alle prossime WTA Finals di Riyad, che inizieranno l’1 novembre, tra quasi un mese.

16.27 L’ottavo di finale tra la campionessa azzurra e la tennista ceca sarà il primo incontro tra le due in carriera.

16.25 La vincitrice della sfida tra Paolini e Bouzkova, che inizierà tra meno di venti minuti, se la dovrà vedere proprio contro Anisimova, nei quarti di finale del WTA 1000 di Pechino.

16.22 Paolini si prepara ad entrare in campo, con Anisimova che alla fine riesce a rimontare un’ottima Muchova che esce con i parziali di 2-1 (1-6, 6-2, 6-4).

15.31 Anisimova reagisce e vince 6-2 il secondo parziale, mandando il match al terzo e decisivo set: dobbiamo attendere ancora un po’ prima dell’inizio del match tra Paolini e Bouzkova.

14.48 Muchova domina il primo set vincendolo 6-1 e sorprende Anisimova che adesso deve sperare nella rimonta. Si avvicina l’ingresso in campo di Paolini.

13.50 Buongiorno amici di OA Sport, è terminata la seconda semifinale dell’ATPP 500 di Pechino con Learner Tien che ha superato Daniil Medvedev grazie al ritiro del russo sul risultato di 1-1 (5-7, 7-5, 4-0). Lo statunitense affronterà Jannik Sinner per la finale del torneo, domani, non prima delle 8.00. Adesso in campo scenderà Anisimova per affrontare Muchova, successivamente toccherà alla nostra Paolini.

Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Jasmine Paolini e Marie Bouzkova, valido per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Pechino, con l’azzurra che ha una grande occasione per raggiungere i quarti di finale nella competizione. Più che per il titolo in se, comunque un obiettivo importante al quale la nostra azzurra aspira fortemente, Paolini ha bisogno di andare il più in fondo possibile nel torneo per ottenere più punti possibili nella Race in vista delle Finals WTA, con Elena Rybakina che è uscita anzitempo dal torneo e con l’italiana che ne deve approfittare per raggiungerla all’ottavo posto.

Il percorso della Paolini, fino a questo momento nel corso del torneo, è stato davvero positivo: dopo aver saltato il primo turno grazie al bye per via della classifica mondiale, la nostra campionessa ha affrontato Anastasija Sevastova, eliminandola con un sonorissimo (6-1, 6-3). Al terzo turno, invece, ha affrontato Sofia Kenin: dopo tre sconfitte su tre negli altrettanti precedenti con la campionessa Slam americana, Paolini ha vinto 2-0 (6-3, 6-0), giocando probabilmente quello che è il suo miglior tennis.

Bouzkova, invece, è dovuta partire dal primo turno, eliminando con un 2-0 (6-2, 6-4), Tatjana Maria, mentre nel secondo turno ha sorpreso con il bel successo sulla testa di serie numero 33: parliamo della polacca Magda Linette, battuta dalla ceca 2-0 (7-5, 7-5). Al terzo turno, invece, ha battuto Veronika Kudermetova con un 2-0 (6-3, 7-5). La tennista ceca ha raggiunto gli ottavi di finale senza concedere un set, il che rende il match con Paolini molto interessante, ma con l’azzurra che partirà nettamente favorita.

Il match tra Paolini e Bouzkova sarà il quinto e ultimo del programma sul Capital Diamond Group, con la giornata che inizierà alle 5.00 (orario italiano) con il match tra Belinda Bencic e Coco Gauff. Successivamente, toccherà al nostro Jannik Sinner affrontare Alex De Minaur, non prima delle 8.00, per la semifinale dell’ATP 500, con questo match che sarà seguito da quello tra Learner Tien e Daniil Medvedev, che non inizierà prima delle 11.00. Con l’inizio del programma della sera cinese, che inizierà alle 11.00 qui in Italia, ci sarà il match tra Karolina Muchova e Amanda Anisimova, e solo dopo inizierà quello tra la nostra italiana e la sua avversaria. Segui con noi il match dell’azzurra, grazie alla cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon tennis a tutti!