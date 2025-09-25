LIVE Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: l’azzurro ritrova una vecchia conoscenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 500 di Pechino tra Lorenzo Musetti ed il francese Giovanni Mpetshi-Perricard. Quarto confronto diretto tra i due tennisti con l’azzurro uscito finora sempre vincitore. Il vincente della sfida troverà al terzo turno uno tra il francese Adrian Mannarino ed il kazako Alexander Bublik.

Musetti, ventitreenne di Carrara, si presenta all’appuntamento pechinese a margine della cocente sconfitta rimediata nella finale dell’ATP 250 di Chengdu. Il toscano, mancati due match point, ha ceduto nel tiebreak decisivo al ritrovato cileno Tabilo. Numero 9 delle classifiche mondiali l’italiano è alla ricerca di punti preziosissimi in chiave ATP Finals di Torino.

Dal canto suo Mpetshi-Perricard, ventiduenne di Lione, è giunto in Cina dopo una stagione al disotto delle aspettative. Il gigante transalpino, autentica macchina da ACE e da vincenti nell’autunno 2024, non ha migliorato il suo tennis nel corso del 2025 deludendo le attese dei connazionali. Il francese è pur sempre pericolosissimo sul veloce, in special modo nel finale di annata al cospetto di avversari stremati da un calendario fittissimo.

Il primo turno dell'ATP 500 di Pechino tra Lorenzo Musetti ed il francese Giovanni Mpetshi-Perricard sarà il quinto match sul Court Lotus ed inizierà in ogni caso non prima delle 13.00 italiane.