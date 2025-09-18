LIVE Italia-Ucraina, BJK Cup 2025 in DIRETTA: Errani/Paolini possibile jolly, ma il doppio sarà decisivo?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match di Sara Errani e Jasmine Paolini per il possibile doppio della semifinale di Billie Jean King Cup 2025, dove l’Italia capitanata da Tathiana Garbin affronta l’ostica Ucraina di Kostyuk e Svitolina, che potrebbero dare filo da torcere alle azzurre campionesse del mondo in carica.

L’ultimo incontro tra Italia e Ucraina risale al 2012, quando le azzurre sconfissero le gialloblu per 3-2 nei quarti di finale della BJK Cup, che all’epoca ancora doveva essere nominata alla leggendaria tennista americana e che si chiamava Fed Cup. In quella edizione, l’Italia si ferma nel turno successivo, contro la Repubblica Ceca, poi campionessa contro la Serbia, che batte 4-1 le azzurre.

Errani e Paolini, campionesse olimpiche a Parigi 2024, potrebbero essere il vero e proprio jolly dell’Italia in questa difficile semifinale, con la speranza delle azzurre che è quella di vincere almeno un tie tra i due singolari che si giocheranno a partire dalle 11.00 (orario italiano, a Shenzhen saranno le 17). Con molta probabilità, l’Ucraina si presenterà nei due singolari con Marta Kostyuk contro una tra Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, probabilmente la prima, e con Elina Svitolina che quasi sicuramente affronterà Paolini: l’ucraina e la vera e propria bestia nera della nostra campionessa 1000 e finalista Slam.

La semifinale tra Italia e Ucraina, come detto, inizierà alle 11.00, con le due nazionali in questione che per raggiungere la semifinale hanno battuto rispettivamente la Cina 2-0 e la Spagna, sempre 2-0. Si prospettano almeno due tie molto interessanti, sperando che allo Shenzhen Bay Sport Center si possa ammirare la sfida di doppio delle nostre due campionesse Slam. Seguite con noi, grazie alla cronaca testuale in Diretta LIVE di OA Sport, l’intero match tra l’Ucraina e la nostra Italia! Buon divertimento!