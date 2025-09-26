LIVE Italia-Polonia, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: la finale anticipata? Azzurri per ribaltare il pronostico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Polonia, semifinale dei Mondiali di volley 2025 che si giocherà sabato 27 settembre alle 12.30. Mai come questa volta il tabellone della rassegna iridata, complice l’eliminazione prematura del Brasile nella fase a gironi, è apparso fortemente sbilanciato. La vincente di questa sfida se la vedrà, da favorita, contro una tra Cechia e Bulgaria, ovvero le grandi sorprese della competizione che si sta svolgendo nelle Filippine.

A Pasay City gli azzurri dovranno ribaltare il pronostico, perché affronteranno la squadra più forte e completa in circolazione, peraltro con una panchina profondissima. La stella rimane il cubano naturalizzato Wilfredo Leon, affiancato in banda dal potente Kamil Semeniuk, ma sono pronti a subentrare anche giocatori di enorme caratura come Tomasz Fornal ed Artur Szalpuk. Rispetto alla Nations League è rientrato anche l’eterno Bartosz Kurek, opposto e capitano di 37 anni anni. Fa paura il centrale Jakub Kochanowski, difficilmente arginabile in attacco, ma non scherza nemmeno Norbert Huber. Il palleggiatore Marcin Komenda non è un fuoriclasse, ma dispone dell’esperienza necessaria per far rendere al meglio le numerose bocche da fuoco a sua disposizione.

Se andiamo a fare il confronto uomo su uomo, probabilmente la Polonia è più forte dell’Italia, anche se più ‘stagionata’ in termini di età media. Gli azzurri dovranno dunque provare ad imporsi grazie al collettivo. L’ultimo precedente, nella finale di Nations League di fine luglio, vide imporsi la Polonia con un severo 3-0: fu una partita a senso unico. Questa, siamo pronti a scommetterci, sarà però un’altra Italia, apparsa in crescita di condizione partita dopo partita in questo Mondiale e pronta a vendere carissima la pelle. C’è poi un altro precedente che fa ben sperare: nella finale dei Mondiali 2022 gli azzurri firmarono l’impresa a domicilio proprio contro la Polonia, sempre da sfavoriti. Lo scorso anno gli azzurri inoltre sconfissero 3-1 la Polonia nella fase a gironi delle Olimpiadi: la compagine del Bel Paese terminò il torneo al quarto posto, i nostri eterni rivali al secondo alle spalle della Francia.

Per gli uomini del ct Ferdinando De Giorgi saranno due le chiavi principali: servizio e ricezione. Con la battuta non solo occorrerà evitare il più possibile gli errori, ma sarà imprescindibile cercare di ottenere meno palleggi semplici possibili. Per quanto riguarda la ricezione, per la selezione tricolore è fondamentale evitare il più possibile attacchi con palla staccata da rete, soprattutto con dei ‘muratori’ come i polacchi: in questo senso sarà un esame non di poco conto per Mattia Bottolo in ricezione. Moltissimo dipenderà poi dalla vena del fuoriclasse Leon, capace di indirizzare le partite con le sue proverbiali serie al servizio.

Ad ogni modo, sia la Polonia sia l’Italia partirebbero poi favorite, e non di poco, nell’eventuale atto conclusivo contro Bulgaria o Cechia. Mai come in questa circostanza, dunque, parlare di finale anticipata non è reato.

La semifinale dei Mondiali di volley 2025 tra Italia e Polonia si svolgerà dunque sabato 27 settembre alle 12.30. In precedenza, alle 8.30, toccherà a Cechia-Bulgaria. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!