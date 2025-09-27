LIVE Italia-Bulgaria, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il titolo contro la rivelazione del torneo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Bulgaria, Finale dei Mondiali di volley 2025. Gli azzurri difendono il titolo conquistato nel 2022, mentre la Bulgaria, allenata dal ct italiano Gianlorenzo Blengini, torna a giocarsi un oro a distanza di ben 55 anni: all’epoca fu sconfitta dalla Germania Est.

L’Italia è approdata all’ultimo atto dopo aver superato nell’ordine Argentina (3-0), Belgio (3-0) e, soprattutto, la grande favorita Polonia (3-0): la selezione tricolore, dopo una fase a gironi con qualche stento, ha letteralmente cambiato marcia nella fase ad eliminazione diretta, crescendo partita dopo partita. La Bulgaria invece, che disponde della rosa dall’età media più bassa del Mondiale, ha saputo sfruttare un tabellone favorevole dopo la prematura eliminazione del Brasile. Dopo il 3-0 agli ottavi contro il Portogallo, la vera impresa l’hanno compiuta ai quarti contro gli USA, superati al tie-break, prima del successivo 3-1 in semifinale alla Cechia.

La compagine del Bel Paese parte indubbiamente favorita, ma non potrà permettersi in alcun modo di abbassare la guardia o, peggio, sottovalutare un’avversaria a cui non manca il talento. La stella è lo schiacciatore Aleksandar Nikolov, pilatro della Lube Civitanova in Superlega e autore di ben 31 punti in semifinale. Suo fratello Simeon Nikolov gioca da regista, ha appena 18 anni e viene considerato un sicuro fenomeno della pallavolo internazionale. La Bulgaria gioca con tre schiacciatori, senza dunque un opposto di ruolo. In diagonale viene schierato dunque Asparuh Asparuhov, mentre l’altra banda è Martin Atanasov, altro giocatore che milita in Superlega a Milano. In generale la Bulgaria è una squadra che sa fare male a muro: contro la Cechia ne ha messi a segno ben 12.

L’Italia risponderà con la diagonale composta da Simone Giannelli e Yuri Romanò, Alessandro Michieletto è insostituibile in banda, dove dovrebbe venire confermato Mattia Bottolo; i dubbi principali riguardano i centrali: se Roberto Russo è sicuro del posto, altrettanto non si può dire per Giovanni Gargiulo, con Simone Anzani che potrebbe rappresentare la mossa di esperienza da parte del ct De Giorgi. Il libero sarà naturalmente Fabio Balaso.

Gli azzurri disputeranno la sesta finale della loro storia: ne hanno vinte quattro (1990, 1994, 1998, 2022). La Bulgaria, comunque vada, è già certa di tornare sul podio in una rassegna iridata 19 anni dopo il bronzo del 2006.

La Finale dei Mondiali di volley 2025 tra Italia-Bulgaria si svolgerà domenica 28 settembre ed inizierà alle ore 12.30. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!