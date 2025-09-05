LIVE Italia-Brasile, Mondiali volley femminile 2025 in DIRETTA: semifinale per cuori forti contro la fuoriclasse Gabi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il Brasile ai raggi X – Dove giocano le brasiliane – Italia-Brasile: programma, orario, tv

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Brasile, semifinale dei Mondiali 2025 di volley femminile: si scende in campo dopo la sfida tra Giappone e Turchia che ha aperto la penultima giornata di partite in terra asiatica. L’appuntamento è per sabato 6 settembre (ore 14.30) a Bangkok (Thailandia): dopo aver travolto Germania e Polonia nei primi due turni della fase a eliminazione, le azzurre torneranno in campo per fronteggiare la compagine sudamericana in un testa a testa che si preannuncia davvero imperdibile.

Le ragazze del CT Julio Velasco hanno una striscia aperta di 34 vittorie consecutive e l’ultima sconfitta è arrivata proprio contro le verdeoro ormai quindici mesi fa. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 incroceranno la corazzata di coach Zé Roberto come nella finale dell’ultima Nations League, conquistata qualche settimana fa a Lodz. La nostra Nazionale se la dovrà vedere contro una delle poche avversarie che sembra avere i mezzi necessari per poterla battere, si preannuncia un confronto particolarmente acceso e vibrante.

Il Brasile ha rimontato la Francia da 0-2 nella fase a gironi, ha concesso il primo set alla Repubblica Dominicana agli ottavi di finale e ha poi ha annullato diversi set-point nei primi due intensi parziali giocati con le transalpine ai quarti di finale. Le azzurre dovranno sfoderare una prestazione davvero rimarchevole se vorranno placare la verve delle avversarie e meritarsi la terza finale iridata della storia dopo quella vinta nel 2002 contro gli USA e quella persa nel 2018 contro la Serbia.

L’Italia farà affidamento sull’opposto Paola Egonu, sulle schiacciatrici Myriam Sylla e Stella Nervini, sulle centrali Sarah Fahr e Anna Danesi, sul libero Monica De Gennaro, con la possibilità di puntare sulla bomber Ekaterina Antropova in regime di doppio cambio per mettere ulteriormente in crisi le rivali. Il sestetto tricolore giocherà la sua consueta pallavolo di grande sostanza con l’obbligo di incidere non soltanto in fase offensiva ma anche con un rodato meccanismo muro-difesa, mentre il Brasile punterà su un attacco preciso e una difesa ordinata supportata da un ottimo rendimento a muro.

Dall’altra parte della rete bisognerà prestare parecchia attenzione alla fuoriclasse Gabi, micidiale martello che può essere annoverata tra le migliori giocatrici del mondo. La schiacciatrice, che nell’ultima stagione ha vinto tutto con Conegliano, sarà affiancata di banda dalla solida Julia Bergmann, mentre l’opposto sarà Rosamaria in diagonale con la regista Roberta. Al centro spazio a Diana e Julia.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Brasile, semifinale dei Mondiali 2025 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, scambio dopo scambio, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizierà alle ore 14.30 di sabato 6 settembre. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi). Buon divertimento a tutti.