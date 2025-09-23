LIVE Italia-Belgio, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: azzurri per la rivincita contro i Dragoni Rossi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma Italia-Belgio

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, quarto di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile. A Manila (Filippine) andrà in scena una sfida da dentro o fuori: chi vince si regala la semifinale da disputare contro la vincente di Polonia-Turchia (i biancorossi partiranno con tutti i favori del pronostico), mentre chi perde dovrà fare le valigie. I Campioni del Mondo scenderanno in campo dopo aver travolto con il massimo scarto l’Ucraina nell’incontro decisivo per l’ammissione alla fase a eliminazione diretta e l’Argentina agli ottavi di finale.

Si tratta di una vera e propria rivincita: settimana scorsa i Red Dragons prevalsero al tie-break nello scontro diretto che mise in palio il primo posto della Pool F. Gli azzurri si trovarono sotto per 2-0, imbastirono la rimonta ma poi vennero sconfitti di misura e vennero così costretto allo “spareggio” con l’Ucraina. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per imporsi e proseguire la propria avventura in terra asiatica, mentre per gli avversari non sarà facile dal punto di vista psicologico il dover ribattere nuovamente i detentori del titolo a pochi giorni di distanza dal primo colpaccio.

Il Belgio si presenterà all’appuntamento da imbattuto, dopo essersi sbarazzata della Finlandia con un secco 3-0 nel primo turno del tabellone a eliminazione diretta. La formazione guidata da coach Emanuele Zanini sta disputando la rassegna migliore della propria storia e vuole spingersi ancora più lontano, mentre l’Italia spera di tornare tra le quattro grandi a tre anni di distanza dalla conquista del titolo e dare vita all’annunciata sfida stellare con la Polonia, già vista in estate nella finale della Nations League, oltre che negli atti conclusivi dei Mondiali 2022 e degli Europei 2023.

Il CT Fefé De Giorgi potrà fare affidamento sul regista Simone Giannelli, sui bomber Yuri Romanò e Kamil Rychlicki, sugli schiacciatori Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo, sui centrali Simone Anzani, Gianluca Galassi, Roberto Russo, Giovanni Gargiulo e sul libero Fabio Balaso. Gli uomini di punta del Belgio sono l’opposto Ferre Reggers e lo schiacciatore Sam Deroo, ma attenzione anche al palleggiatore Stijn D’Hulst, all’altro martello Seppe Rotty, ai centrali Pieter Coolman e Wout D’Heer.

Si inizia alle ore o9.30 di mercoledì 24 settembre (gli orari sono italiani, a Manila sono sei ore avanti rispetto a noi).