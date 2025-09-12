LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: subito Palmisano, Fabbri e Battocletti nella prima giornata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma di oggi e gli italiani in gara – Le speranze di medaglia dell’Italia – I favoriti gara per gara

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali 2025 di atletica. La rassegna iridata si apre a Tokyo con un sabato davvero molto ricco di eventi e con tanti italiani protagonisti, che andranno alla caccia delle medaglie per incominciare nel miglior modo possibile la rassegna iridata nella capitale del Giappone, dove quattro anni fa il Bel Paese conquistò cinque medaglie d’oro alle Olimpiadi e diede una svolta totale al movimento dell’atletica tricolore.

Ad alzare il sipario alle ore 01.00 di sabato 13 settembre saranno le 35 km di marcia: Antonella Palmisano inseguirà il podio sulla distanza più lunga, provata soltanto una volta in carriera pochi mesi fa e di cui detiene il record nazionale. La pugliese proverà a fronteggiare la spagnola Maria Perez, detentrice del titolo e grande favorita della vigilia. Sempre nella notte ci sarà spazio per le qualificazioni del getto del peso maschile, con Leonardo Fabbri che inseguirà l’ammissione alla finale prevista alle ore 14.10.

Il toscano si presenterà all’appuntamento da detentore della miglior prestazione mondiale stagionale e con l’obiettivo di difendere (e magari migliorare…) l’argento di due anni fa a Budapest: si preannuncia una bella sfida con lo statunitense Ryan Crouser e gli altri fenomeni americani. Alle ore 14.30 i riflettori saranno puntati su Nadia Battocletti, che punterà al podio sui 10.000 metri dopo aver conquistato l’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024: la trentina è attesa dalla grande battaglia con le africane.

Larissa Iapichino incomincerà la rincorsa verso una medaglia nel salto in lungo, impegnandosi nelle qualificazioni previste alle ore 11.30. Da non perdere le batterie dei 100 metri con Marcell Jacobs chiamato a uno squillo sul rettilineo dove si laureò Campione Olimpico e Zaynab Dosso che punta a farsi strada. L’Italia proverà a essere protagonista anche nella 4×400 mista, con le batterie della notte e l’eventuale finale alle ore 15.20.

Altri italiani in gara? Daisy Osakue nelle qualificazioni del disco, Nick Ponzio e Zane Weir nel peso, Simone Bertelli e Matteo Oliveri nelle qualificazioni del salto con l’asta, Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini e Marta Zenoni nelle batterie dei 1500 metri, Teodorico Caporaso, Matteo Giupponi e Riccardo Orsoni nella 35 km di marcia dove saranno impegnate anche Nicole Colombi ed Eleonora Giorgi, Ala Zoghlami nelle batterie dei 3000 siepi, Elisa Palmero sui 10.000 metri.

