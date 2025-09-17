LIVE Arnaldi-Cazaux, ATP Hangzhou 2025 in DIRETTA: l’azzurro vuole iniziare la risalita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Arnaldi – Cazaux, incontro valido per i sedicesimi di finale dell’ATP 250 di Hangzhou. Matteo torna in campo a distanza di oltre venti giorni, l’eliminazione al primo turno degli US Open l’ultima partita disputata dal ligure.

Non il miglior momento della carriera di Matteo Arnaldi. L’azzurro è reduce da ben quattro sconfitte consecutive, quella dell’esordio a Flushing Meadows la più roboante, patita tramite un’assurda rimonta dell’argentino Francisco Cerundolo (6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 3-6). Tuttavia, la partita odierna rappresenta un’occasione di riscatto; l’avversario Arthur Cazaux occupa l’ottantaquattresima posizione del ranking mondiale e non può vantare le stesse abilità tecniche dell’italiano.

Per Matteo, fondamentale sarà l’approccio alla partita e successivamente la tenuta. Difatti, in tre delle ultime quattro apparizioni, Arnaldi ha vinto il primo set, per poi crollare e consegnarsi ai rivali. Il giocatore nostrano è avanti 1-0 nei precedenti, ma il successo ai trentaduesimi dell’ATP 500 di Barcellona 2024 è avvenuto solamente tramite ritiro. In concretezza, il match sul cemento di Hangzhou sarà la prima vera sfida tra i due giocatori.

il vincitore affronterà il transalpino Moutet negli ottavi.