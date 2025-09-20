L’Italia insegue la finale ai Mondiali con 4×100 e 4×400 donne: le formazioni azzurre, non c’è Dosso

La penultima giornata dei Mondiali 2025 di atletica sarà dedicata per buona parte alle batterie delle staffette. L’Italia schiererà la 4×100 maschile e femminile e la 4×400 femminile, mentre il quartetto maschile del miglio non si è meritato l’ammissione alla rassegna iridata. Già detto della formazione della 4×100 maschile, che a Tokyo conquistò la medaglia d’oro alle Olimpiadi di quattro giorni fa, il DT Antonio La Torre ha comunicato la composizione anche delle altre due squadre che inseguiranno la qualificazione alla finale.

Al lancio della 4×100 donne verrà schierato Vittoria Fontana, che passerà il testimone a Gloria Hooper. La terza frazione è stata affidata a Dalia Kaddari, mentre sul rettilineo finale ci si affiderà ad Alessia Pavese. Fuori dunque Zaynab Dosso: la primatista nazionale dei 100 metri verrà impiegata solo in un’eventuale finale? Sul miglio, invece, sarà Anna Polinari ad aprire le danze. A seguire Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione.

La 4×100 femminile sarà nella prima batteria con Giamaica, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Francia, Australia e Cile. Passeranno alla finale le prime tre classificate e i due migliori tempi di ripescaggio, nell’altra batteria spazio a Gran Bretagna, USA, Polonia, Costa d’Avorio, Cina, Canada, Germania, Svizzera.

Stesso regolamento anche per la 4×400, dove l’Italia incrocerà Gran Bretagna, Polonia, Giamaica, Spagna, Germania, Australia, Norvegia e nell’altra batteria saranno impegnate USA, Paesi Bassi, Belgio, Canada, Francia, Sudafrica, Irlanda e Svizzera. Di seguito il quadro dettagliato delle formazioni dell’Italia per le batterie delle staffette ai Mondiali 2025 di atletica.

FORMAZIONI ITALIA BATTERIE STAFFETTE MONDIALI

4X100 MASCHILE: Fausto Desalu – Marcell Jacobs – Lorenzo Patta – Matteo Melluzzo.

4X100 FEMMINILE: Vittoria Fontana- Gloria Hooper – Dalia Kaddari – Alessia Pavese.

4X400 FEMMINILE: Anna Polinari – Virginia Troiani – Alessandra Bonora – Alice Mangione.