Le Fate verso i Mondiali. Andreoli: “Il ginocchio risponde bene”; parlano Manila Esposito e Mandriota

L’Italia punta ad essere grande protagonista ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica, che si disputeranno a Jakarta (Indonesia) dal 19 al 25 ottobre. La rassegna iridata sarà riservata alle individualiste (non andrà in scena la prova a squadre) e il Bel Paese si presenterà in terra asiatica con quattro atlete, desiderose di ottenere dei risultati di lusso. La marcia di avvicinamento alla rassegna iridata è incominciata con un collegiale a Tirrenia, dove alcune azzurre si sono raccontate ai microfoni di OA Sport per la trasmissione Ginnasticomania.

Manila Esposito, che in primavera si è confermata Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale dopo aver conquistato il bronzo alla trave alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha parlato delle ultime settimane: “Sono state due settimane in vacanza con Veronica (Mandriota, n.d.r.) a Malaga. Come ripresa sta andando bene. Ero stata a Tirrenia nel 2017 con Angela (Andreoli, n.d.r.) per fare un collegiale con altre Nazioni, non è la mia prima volta. Qui come un villaggio olimpico? No, il villaggio è enorme. La vacanza dei sogni? Mi piacerebbe visitare un po’ tutto il mondo“.

Angela Andreoli sta recuperando da un infortunio accusato lo scorso novembre in una gara in Svizzera: “La mia riabilitazione sta andando molto molto bene: l’infortunio è stato tosto, la riabilitazione è stata lunga, il mio ginocchio sta rispondendo molto bene, anche dopo le vacanze è stabile, ora ho cominciato a potenziare il muscolo e pian piano ci avviciniamo, non in vista di Assoluti e Mondiali. L’anno prossimo bisognerà tornare più carichi di prima“.

La bresciana ha un rapporto speciale con Manila Esposito e Veronica Mandriota: “Siamo un trio. Enrico (Casella, il Direttore Tecnico, n.d.r.) una volta in palestra ci ha detto che sembravamo il lungo, il corto e il pacioccone e da lì è nato il trio. Ci ha fatto vedere la sigla perché era un cartone. La vacanza dei sogni? A me piacerebbe girare tutto il mondo per conoscere altre culture e vedere più posti. Ritornare qui dopo tanto tempo è molto bello, avevo fatto un collegiale con Manila. Il villaggio olimpico ha un’atmosfera tutta sua, in una parola probabilmente è strepitoso“.

Veronica Mandriota ha espresso la propria soddisfazione: “Ho già fatto un collegiale qui, è un centro attrezzato è molto bello, ricominciare tutte insieme è molto bello. Siamo in camera io, Manila e Angela: ci chiamano il trio, non potevamo non essere in camera insieme. Se fosse un reality potremmo titolarlo le Tartarughe Ninja. La vacanza dei sogni? Andare fuori dall’Europa, vedere un po’ di Asia“.