Italia-Argentina oggi, Mondiali volley 2025: orario, tv, programma, streaming

L’Italia affronterà l’Argentina agli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile: dopo aver superato la fase a gironi con qualche tentennamento, vincendo lo “spareggio” con l’Ucraina dopo il ko rimediato contro il Belgio al tie-break, la nostra Nazionale tornerà in campo a Manila (Filippine) per la prima sfida da dentro o fuori di questa rassegna iridata. I Campioni del Mondo in carica se la dovranno vedere contro la sempre temibile Albiceleste, capace di eliminare la Francia nella Pool C e imbattuta nel torneo.

L’appuntamento è per domenica 21 settembre (ore 09.30): chi vince prosegue la propria avventura in terra asiatica e si regala il quarto di finale contro la vincente di Belgio-Finlandia, preludio a un possibile incrocio in semifinale contro la Polonia (ampiamente favorita contro la Turchia). L’Italia ha tutte le carte in regola per battere un avversario insidioso ma non insuperabile, occorrerà disputare una partita di spessore tecnico e non farsi imbrigliare dal gioco dei sudamericani.

Il CT Fefé De Giorgi potrà fare affidamento sul regista Simone Giannelli, sugli opposti Yuri Romanò e Kamil Rychilicki, sugli schiacciatori Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo, sui centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi, sul libero Fabio Balaso. Dall’altra parte della rete spiccano il palleggiatore Luciano De Cecco, il bomber Pablo Kukartsev, i martelli Luciano Palonsky e Luciano Vicentin, il centrale Agustin Loser.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Argentina, ottavo di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (nelle Filippine sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-ARGENTINA, MONDIALI VOLLEY OGGI

Domenica 21 settembre

Ore 09.30 Italia vs Argentina – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-ARGENTINA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.