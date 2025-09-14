Italia-Algeria oggi, Mondiali volley 2025: orario, tv, programma, streaming

Per l’Italia è arrivato il momento del debutto ai Mondiali di volley maschile di Manila. Gli azzurri esordiscono con un avversario sulla carta abbordabile, l’Algeria, un test ideale per prendere confidenza con la competizione prima delle due partite più delicate della fase a gironi, contro Belgio e Ucraina. Proprio gli ucraini, tra l’altro, hanno stupito tutti nella recente VNL 2025, confermandosi una squadra in grado di mettere in difficoltà anche le nazionali più quotate.

La selezione nordafricana viene considerata la formazione meno competitiva del raggruppamento e difficilmente riuscirà a sottrarre set alla squadra di Giannelli. È molto probabile che finisca con un secco 3-0, ma per l’Italia l’obiettivo è usare questa gara per prendere ritmo e affinare i meccanismi in vista degli scontri successivi. A pesare, però, è l’assenza di Daniele Lavia, un’assenza importante che priva il gruppo di un elemento di sicuro affidamento, soprattutto in seconda linea. La sfida interna tra Luca Porro e Mattia Bottolo per sostituirlo sarà uno degli aspetti più interessanti da osservare sin da subito. Il resto della formazione sembra definito, anche se qualche punto interrogativo resta. Al centro torna disponibile Roberto Russo, mentre tra i 14 è stato inserito Giovanni Gargiulo al posto di Lorenzo Sanguinetti, scelta che potrà influire sulle rotazioni. Toccherà al ct De Giorgi chiarire le proprie intenzioni e dare le prime indicazioni su quello che potrebbe diventare il sestetto base. In un match senza grandi insidie, sarà questo l’aspetto tecnico da seguire con maggiore attenzione.

Dall’altro lato della rete ci sarà un’Algeria che ritrova il palcoscenico mondiale dopo una lunghissima assenza: l’ultima partecipazione risale infatti al 1998, ben 27 anni fa. La qualificazione è arrivata grazie al secondo posto ottenuto al Campionato Africano 2023, quando la squadra allenata da Kamel Imeloul aveva superato 3-0 il Ghana negli ottavi, 3-0 il Ruanda nei quarti e 3-2 la Libia in semifinale, arrendendosi poi solo in finale all’Egitto (1-3). I precedenti con l’Italia sono quattro, tutti vinti dagli azzurri. Nella rosa algerina spicca l’opposto Boudjemaa Ikken (classe 1996), protagonista nel campionato francese con il Reims, dove gioca anche lo schiacciatore Billel Souhalem. Da segnalare inoltre lo schiacciatore Soufiane Hosni, in forza all’Al Ahli negli Emirati Arabi. Per il resto, la maggior parte degli atleti milita nel campionato locale o in Medio Oriente, dove il livello è più accessibile ma le condizioni economiche sono più favorevoli.

Il fischio d’inizio è in programma allo Smart Arena Coliseum di Manila alle 15.30 di domenica 14 settembre. La diretta Tv è prevista su Raidue e la diretta streaming sarà disponibile su Raiplay e, a pagamento, su Volleyballworld.com e DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Algeria.