Ginnastica artistica, i Campionati Italiani lanciano i Mondiali: sfida tra le gemelle D’Amato, Esposito solo alla trave

Sarà il Palazzetto dello Sport di Quartu Sant’Elena (in provincia di Cagliari) a ospitare i Campionati Italiani Assoluti 2025 di ginnastica artistica, in programma nel weekend del 26-28 settembre. Si tratta di un evento di fondamentale importanza in avvicinamento ai Mondiali, previsti a Jakarta dal 19 al 25 ottobre.

Le donne si cimenteranno in un doppio all-around: gara-1 è prevista venerdì, gara-2 domenica, la somma dei punteggi definirà il podio del concorso generale individuali e assegnerà i titoli di specialità. Per gli uomini, invece, giro completo secco nella giornata di domenica e poi le finali di specialità il giorno seguente.

Alice D’Amato cercherà di difendere lo scettro nel concorso generale e proverà a confermarsi sul trono per il terzo anno consecutivo. Non ci sarà l’atteso duello tra la Campionessa Olimpica alla trave e Manila Esposito: la Campionessa d’Europa all-around si cimenterà soltanto sui 10 cm. Prevista però la sfida tra gemelle, visto che Asia D’Amato tornerà a gareggiare su tutti gli attrezzi, mentre Elisa Iorio e Martina Maggio torneranno in scena dopo i rispettivi infortuni ma si cimenteranno soltanto in alcune specialità.