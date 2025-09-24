Dove vedere in tv Italia-Polonia, Mondiali volley 2025: orario semifinale, programma, streaming

L’Italia affronterà la Polonia nella semifinale dei Mondiali 2025 di volley maschile, che andrà in scena sul campo di Pasay City (Manila, Filippine) nella giornata di sabato 27 settembre (o alle ore 08.30 o alle ore 12.30, il programma dettagliato verrà definito prossimamente). La nostra Nazionale ha travolto l’Argentina e il Belgio nei primi due incontri ad eliminazione diretta, dopo che aveva perso contro i Red Dragons nella fase a gironi e aveva avuto la meglio sull’Ucraina nello “spareggio”. I biancorossi hanno invece regolato agevolmente la Turchia per 3-0, dopo aver concesso un set a Paesi Bassi e Canada.

Dopo l’eliminazione anticipata della Francia, si è materializzato lo scontro diretto più atteso e scontato secondo il pronostico. Ci sarà spazio per un nuovo atto di quella che può essere tranquillamente definita la classifica della pallavolo internazionale contemporanea, come testimoniano le tante sfide delle ultime stagioni: finale dei Mondiali 2022 vinta dagli azzurri, atti conclusivi degli Europei 2023 e dell’ultima Nations League conquistati dai polacchi. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso, vibrante, avvincente, appassionante e che potrebbe viaggiare sul filo dell’equilibrio.

In palio la qualificazione al match che metterà in palio il titolo iridato, da disputare domenica contro chi avrà la meglio nello spicchio di tabellone che prevede USA-Bulgaria e Iran-Cechia. Il CT Fefé De Giorgi potrà fare affidamento sul palleggiatore Simone Giannelli, gli opposti Yuri Romanò e Kamil Rychlicki, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo, i centrali Giovanni Gargiulo e Roberto Russo (con Simone Anzani e Gianluca Galassi a disposizione), il libero Fabio Balaso. Dall’altra parte della rete spiccano il fuoriclasse Wilfredo Leon, il bomber Bartosz Kurek e il martello Kamil Semeniuk.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Polonia, semifinale dei Mondiali 2025 di volley maschile La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (rete esatta da definire), in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (nelle Filippine sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-POLONIA, SEMIFINALE MONDIALI VOLLEY

Sabato 27 settembre

Ore 08.30 od ore 12.30 Italia vs Polonia

L’orario esatto verrà definito prossimamente.

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (rete esatta da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.