Dove vedere i Mondiali di ciclismo 2025 oggi in tv: orari 22 settembre, programma, streaming, italiani in gara

La prima giornata, nel rispetto delle attese, si è conclusa senza corridori nostrani in zona medaglie. I Mondiali di ciclismo 2025, manifestazione che si svolgerà a Kigali fino a domenica prossima, si preparano ad affrontare la seconda giornata di gare. In programma ci sono le cronometro riservate alla categoria under 23.

Nella prova femminile l’Italia affida le proprie possibilità di ben figurare a Federica Venturelli. In campo maschile saranno invece in gara Lorenzo Mark Finn e Alessandro Borgo. Entrambe le competizioni si svolgeranno sul tracciato cittadino di Kigali: la gara maschile misurerà 31,2 chilometri, quella femminile 22,6 chilometri.

Il corridore genovese, classe 2006, può nutrire concrete ambizioni di podio in virtù delle caratteristiche di un circuito che sembra congeniale ai corridori bravi a disimpegnarsi in salita e anche grazie all’assenza del rivale probabilmente più accreditato, il francese Paul Seixas. Finn dovrà misurarsi con lo svedese Jakob Söderqvist, il belga Jarno Widar, il britannico Callum Thornley e lo slovacco Matthias Schwarzbacher. Per Borgo l’obiettivo più realistico sembra essere quello di un ingresso nelle prime dieci posizioni.

La Rai garantisce la copertura della rassegna iridata e trasmetterà le due gare in diretta su Rai Sport +HD. In streaming sarà possibile seguire la manifestazione su RaiPlay, Eurosport, Discovery Plus e Dazn. OA Sport vi offrirà la diretta testuale delle due gare.

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2025

Lunedì 22 settembre

Ore 10:30 Cronometro Under 23 donne

Ore 13:35 Cronometro Under 23 uomini

MONDIALI CICLISMO 2025: ITALIANI IN GARA OGGI

Cronometro Under 23 donne (Federica Venturelli)

Cronometro Under 23 uomini (Lorenzo Mark Finn, Alessandro Borgo)

DOVE VEDERE I MONDIALI DI CICLISMO 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery Plus, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport