Sport in tv oggi (venerdì 8 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 8 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli Europei U20 di atletica leggera dove l’Italia vorrà mettersi in mostra nelle eliminatori e nelle finali odierne. In particolare, grande attenzione per quanto saprà fare la sempre più sorprendente Kelly Doualla che vorrà prendersi la scena nei 100 metri.

Terranno banco poi i World Games a Chengdu (Cina). Tantissime specialità quest’oggi protagoniste e gli azzurro vorranno essere protagonisti nell’orienteering, salvamento, tiro con l’arco e karate. Tanto ciclismo, con il Giro di Polonia e la Vuelta a Burgos da seguire con una certa attenzione. In tutto questo, da non dimenticare il torneo di Cincinnati di tennis che inizia a entrare nel vivo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 8 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 8 agosto

02.30 World Games 2025: terza giornata – Diretta streaming su live.theworldgames.org.

04.00 Volley femminile, Mondiali U21 2025: Italia vs Algeria – Diretta streaming su VBTV.

08.15 Atletica, Europei U20 2025: seconda giornata (sessione mattutina) – Diretta streaming su Eurovision Sport.

09.00 Nuoto, Assoluti 2025 di categoria a Chianciano Terme: penultima giornata (sessione mattutina) – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Tuffi, Assoluti Estivi 2025 a Roma: prima giornata (eliminatorie) – Nessuna copertura tv/streaming.

11.45 Ciclismo, Giro di Polonia 2025: quinta tappa – Diretta streaming dalla 12.30 su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

12.53 Ciclismo, Vuelta a Burgos 2025: quarta tappa – Diretta tv su Bike Channel dalle ore 15.00: canale 222 di Sky e tasto rosso di Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre; diretta streaming su bikechannel.it dalle ore 15.00.

13.00 Snooker, Saudi Masters: primo turno – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

14.10 Ciclismo, Giro del Portogallo 2025: seconda tappa – Nessuna copertura tv/streaming.

14.10 Ciclismo, Arctic Race of Norway 2025: seconda tappa – Diretta streaming dalle 16.15 su Discovery+.

14.15 Golf, St. Jude Championships: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

14.35 Atletica, Europei U20 2025: seconda giornata (sessione pomeridiana) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Eurovision Sport.

15.00 Ciclismo, Tour de l’Ain 2025: terza tappa – Diretta streaming dalle 16.30 su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

15.45 Equitazione, Global Champions League 2025 a Londra: salto a ostacoli – Diretta streaming su Discovery+.

16.00 Nuoto, Assoluti 2025 di categoria a Chianciano Terme: penultima giornata (sessione pomeridiana) – Nessuna copertura tv/streaming.

17.00 Tuffi, Assoluti Estivi 2025 a Roma: prima giornata (finali) – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1 e in differita tv su RaiSport HD dalle 20.30.

17.00 Tennis, ATP Cincinnati 2025: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Nardi vs Tirante 1° match e inizio programma dalle 17.00 italiane, Bellucci vs Dzumhur 4° match e inizio programma alle 17.00 italiane)

17.00 Tennis, WTA Cincinnati 2025: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.

(Bronzetti vs Zhu 1° match e inizio programma alle 17.00 italiane)

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI U20 DI ATLETICA DALLE 8.30 E DALLE 14.50

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEI WORLD GAMES DALLE 07.30

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA QUARTA TAPPA DELLA VUELTA A BURGOS DALLE 14.30

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA QUINTA TAPPA DEL GIRO DI POLONIA DALLE 14.30