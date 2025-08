Sport in tv oggi (venerdì 1° agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 1° agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Proseguono i Mondiali degli sport acquatici a Singapore. Nuoto in corsia e tuffi tengono banco e in casa Italia si vorrà far bene per andare ad arricchire il medagliere questa rassegna iridata nel Sud-Est asiatico. I big del Bel Paese sperano di regalare forti emozioni agli appassionati.

Inizia poi il week end del GP dell’Ungheria, tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul tortuoso tracciato dell’Hungaroring la Ferrari cercherà di lasciare il segno per dare un segnale diverso a una stagione avara di soddisfazioni per la Rossa. Terranno poi banco i tornei di tennis in scorso sul cemento nordamericano. Azzurri in campo per traguardi sempre più ambiziosi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 1° agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 1° agosto

03.00 Tuffi Mondiali 2025: trampolino 3m donne (preliminari) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

04.00 Nuoto, Mondiali 2025: terzultima giornata (batterie) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

04:02 100 farfalla uomini – Batterie – Federico Burdisso, Thomas Ceccon

04:27 200 dorso donne – Batterie – Nessuna iscritta

04:51 50 stile libero uomini – Batterie – Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri

05:25 50 farfalla donne – Batterie – Silvia Di Pietro

05:49 4×200 stile libero uomini – Batterie – Italia

06:11 800 stile libero donne – Batterie – Simona Quadarella

08.00 Snooker, Shanghai Masters: semifinali – Diretta streaming su Discovery+ e su DAZN.

08.00 Tuffi, Mondiali 2025: trampolino 3m uomini (semifinali) – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

11.30 Tuffi, Mondiali 2025: trampolino 3m uomini (finale) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

12.45 Golf, Wyndham Championship: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

13.00 Nuoto, Mondiali 2025: terzultima giornata (semifinali/finali) – Diretta tv dalle 13.00 alle 13.30 su RaiSport HD, dalle 13.30 alla fine su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

13:02 100 stile libero donne – Finale – Sara Curtis

13:10 100 farfalla uomini – Semifinali – Thomas Ceccon

13:21 200 dorso donne – Semifinali

13:34 50 stile libero uomini – Semifinali – Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri

13:45 200 rana uomini – Finale

13:59 200 dorso uomini – Finale

14:08 200 rana donne – Finale

14:24 50 farfalla donne – Semifinali – Silvia Di Pietro

14:39 4×200 stile libero uomini – Finale – Italia

13.30 F1, GP Ungheria 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.40 Ciclismo femminile, Tour de France 2025: settima tappa – Diretta streaming dalle 15.15 su Discovery+ e su DAZN.

16.00 Tennis, WTA Montreal 2025: terzo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (205); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW

17.00 Tennis, ATP Toronto 2025: terzo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sonego vs Rublev 1° match e inizio programma alle 18.30 italiane; Cobolli vs Maroszan 2° match e inizio programma dalle 23.00 italiane)

18.30 Tennis, ATP Toronto 2025: primo turno doppio – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Bolelli/Vavassori vs Gonzalez/Molteni 2° match e inizio programma alle 18.30 italiane; Sonego/Musetti vs Pattern/Heliovaara 3° match e inizio programma alle 18.30 italiane)

17.00 F1, GP Ungheria 2025: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.