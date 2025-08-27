Sport in tv oggi (mercoledì 27 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 27 agosto ci aspetta una giornata ricca di sport. Agli US Open di tennis incomincerà il secondo turno, con diversi italiani in campo tra cui Jasmine Paolini. Riflettori puntati sui Mondiali di volley femminile (l’Italia scoprirà quale sarà la sua avversaria per gli ottavi di finale tra Germania e Polonia) e sugli Europei di basket, mentre a Zurigo andrà in scena la prima parte delle finali della Diamond League di atletica con Leonardo Fabbri e Mattia Furlani a caccia del trofeo.

Tappa imperdibile alla Vuelta di Spagna: va in scena la fondamentale cronometro a squadre in quel di Figueras, dove la classifica generale verrà stravolta. Gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi anche con il Muur Classic Geraardsbergen e il Tour de l’Avenir, da seguire anche gli ottavi di finale dei Mondiali U21 di volley maschile con l’Italia protagonista. Spazio anche ai Mondiali di badminton, ai Mondiali di pentathlon e agli Europei di dressage, mentre in serata si giocheranno i playoff di ritorno della Champions League di calcio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 27 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 27 agosto

08.00 SNOOKER – Wuhan Open, quarto turno (diretta streaming su Discovery+)

09.00 BADMINTON – Mondiali (diretta streaming su BWF Tv)

09.00 JUDO – Mondiali cadetti (diretta streaming su Judo Tv)

10.00 PENTATHLON – Mondiali, qualificazioni femminili e seeding round di scherma maschile (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 EQUITAZIONE – Europei dressage, prima parte Grand Prix (diretta streaming su FEI Tv)

11.00 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali) – Due partite: Colombia-Messico, Turchia-Canada (diretta streaming su VBTV)

11.15 CICLISMO FEMMINILE – Tour de l’Avenir, quarta tappa: Montagnat-Val Suran (diretta streaming sui canali social di Tour de l’Avenir)

12.00 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali) – Due partite: Giappone-Serbia, Kenya-Vietnam (diretta streaming su VBTV)

12.30 BASKET (Europei) – Gran Bretagna-Lituania (diretta streaming su DAZN)

12.40 CICLISMO – Muur Classic Geraardsbergen (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.30)

12.45 CICLISMO – Tour de l’Avenir, quarta tappa: Montagnat-Val Suran (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 13.45)

13.45 BASKET (Europei) – Cechia-Portogallo (diretta streaming su DAZN)

14.00 VOLLEY (Mondiali Under 21, ottavi di finale) – Italia-Corea del Sud (diretta streaming su VBTV, canale YouTube di VBTV)

14.30 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali) – Due partite: Bulgaria-Spagna, Cina-Repubblica Dominicana (diretta streaming su VBTV)

15.30 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali) – Due partite: Polonia-Germania, Ucraina-Camerun (diretta streaming su VBTV)

15.30 BASKET (Europei) – Montenegro-Germania (diretta streaming su DAZN)

16.35 CICLISMO – Vuelta di Spagna, quinta tappa (cronometro a squadre): Figueres-Figueres (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

17.00 BASKET (Europei) – Lettonia-Turchia (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

17.00 TENNIS – US Open, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Sport 251-253, Sky Sport Plus, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Darderi-Spizzirri (terzo match dalle ore 17.00), Bellucci-Alcaraz (ore 01.00), Paolini-Jovic (ore 01.00)

17.05 ATLETICA – Diamond League a Zurigo, finali (diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena dalle ore 17.30; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW dalle ore 17.30)

18.45 CALCIO (Champions League, ritorno playoff) – Qarabag-Ferencvaros (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.30 BASKET (Europei) – Svezia-Finlandia (diretta streaming su DAZN)

20.15 BASKET (Europei) – Serbia-Estonia (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Coppa di Germania, primo turno) – Wehen-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno playoff) – Benfica-Fenerbahce (diretta streaming su Amazon Prime Video)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno playoff) – Brugge-Glasgow Rangers (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno playoff) – Copenhagen-Basilea (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Celta Vigo-Betis Siviglia (diretta streaming su DAZN)