Sport in tv oggi (lunedì 25 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 25 agosto, la nuova settimana si apre con una giornata abbastanza intensa sul piano degli eventi sportivi di alto livello. Prosegue la fase a gironi dei Mondiali di volley femminile in Thailandia (non gioca l’Italia dopo la vittoria di ieri su Cuba), ma soprattutto sono previsti altri incontri di primo turno nei tabelloni di singolare agli US Open di tennis.

In campo ben quattro italiani: Mattia Bellucci contro il cinese Shang Juncheng, Elisabetta Cocciaretto con la kazaka Yulia Putintseva ed il derby azzurro tra Francesco Passaro e Flavio Cobolli. Fari puntati inoltre sulla terza tappa della Vuelta a España con arrivo a Ceres (in Piemonte) dopo 134 chilometri non troppo selettivi e sulla seconda frazione del Tour de l’Avenir.

In serata ci sarà spazio infine per i posticipi dei maggiori campionati nazionali di calcio, tra cui Udinese-Verona e Inter-Torino che chiuderanno la prima giornata della Serie A. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 25 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 25 agosto

9.00 Badminton, Mondiali: primo turno – Diretta streaming sul canale Youtube BWF TV

11.00 Volley femminile, Mondiali: Canada-Spagna – Diretta streaming su VBTV

11.00 Volley femminile, Mondiali: Repubblica Dominicana-Messico – Diretta streaming su VBTV

12.00 Volley femminile, Mondiali: Germania-Vietnam – Diretta streaming su VBTV

12.00 Volley femminile, Mondiali: Giappone-Ucraina – Diretta streaming su VBTV

13.30 Ciclismo, Tour de l’Avenir: seconda tappa – Dalle 15.10 diretta streaming su discovery+ e DAZN

14.00 Volley, Mondiali U21: Italia-Tunisia – Diretta streaming sul canale Youtube Volleyball World e su VBTV

14.25 Ciclismo, Vuelta a España: terza tappa – Diretta streaming su discovery+ e DAZN

14.30 Volley femminile, Mondiali: Cina-Colombia – Diretta streaming su VBTV

14.30 Volley femminile, Mondiali: Turchia-Bulgaria – Diretta streaming su VBTV

15.30 Volley femminile, Mondiali: Polonia-Kenya – Diretta streaming su VBTV

15.30 Volley femminile, Mondiali: Serbia-Camerun – Diretta streaming su VBTV

17.00 Tennis, US Open: primo turno (1° match sul Court 9 Elisabetta Cocciaretto-Yulia Putintseva; 2° match sul Court 10 Mattia Bellucci-Shang Juncheng; 3° match sul Court 5 Francesco Passaro–Flavio Cobolli) – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Sport 252 e Sky Sport 253; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

18.30 Calcio, Serie A: Udinese-Verona – Diretta streaming su DAZN

19.30 Calcio, Liga: Athletic Bilbao-Vallecano – Diretta streaming su DAZN

20.30 Calcio, Serie B: Sampdoria-Modena – Diretta streaming su DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Inter-Torino – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

21.00 Calcio, Premier League: Newcastle-Liverpool – Diretta tv su Sky Sport 254; live streaming su Sky Go e NOW

21.30 Calcio, Liga: Siviglia-Getafe – Diretta streaming su DAZN

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA DALLE 14.27

LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-PUTINTSEVA DALLE 17.00

LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-PASSARO (3° MATCH DALLE 17.00)