Sport in tv oggi (giovedì 21 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Giovedì 21 agosto ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma oggi il tennis con le qualificazioni del US Open ed i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Giro di Germania, il calcio con la Conference League, il basket con la sfida tra Italia e Lettonia del Torneo dell’Acropoli, e tanto altro ancora.

Sofia Raffaeli e Tara Dragas saranno impegnate nelle qualificazioni con clavette e nastro ai Mondiali di ginnastica ritmica, mentre l’Italia sarà protagonista con 16 imbarcazioni, tra batterie e semifinali, ai Mondiali di canoa velocità e paracanoa di Milano.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 21 agosto

08.32 Nuoto, Mondiali juniores: 3a giornata, sessione mattutina – Eurovision Sport

09.00 Canoa velocità, Mondiali: 2a giornata, batterie – Rai Sport HD, Rai Play

12.00 Ciclismo, Giro di Germania: 1a tappa – 14.00 discovery+

13.30 Canoa velocità, Mondiali: 2a giornata, semifinali – Rai Sport HD, Rai Play

14.00 Ginnastica ritmica, Mondiali: qualificazioni individuali, clavette e nastro – Eurovision Sport

17.00 Tennis, US Open: qualificazioni, 2° turno maschile e femminile (2° match dalle 17.00, non prima delle 18.00 Cinà-Gomez, 4° match dalle 17.00 Gigante-Wong, 4° match dalle 17.00, non prima delle 20.30 Zeppieri-Faria, 4° match dalle 17.00, non prima delle 20.30 Passaro-Pacheco Mendez, 4° match dalle 17.00, non prima delle 20.30 Stefanini-Zhao) – SuperTennis HD, SuperTenniX

17.00 Tennis, WTA 250 Cleveland: quarti di finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, SuperTenniX

17.02 Nuoto, Mondiali juniores: 3a giornata, sessione semifinali e finali – Rai Sport HD, Rai Play

18.00 Tennis, sorteggio tabelloni principali US Open – YouTube US Open

18.00 Ciclismo su pista, Mondiali junior: 2a giornata, finali – YouTube Libema Profcycling

19:00 Basket, Torneo dell’Acropoli: Italia-Lettonia – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

19.30 Ciclismo, Vuelta a España: presentazione squadre a Torino – discovery+

20.00 Calcio, Conference League: playoff, Polissya-Fiorentina – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

20.00 Tennis, ATP 250 Winston-Salem: quarti di finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

23.00 Tennis, WTA 500 Monterrey: quarti di finale – Sky Sport Tennis, SuperTennis HD, Sky Go, NOW, SuperTenniX