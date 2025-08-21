Milano Cortina 2026
Pattinaggio di figura: pubblicata la lista degli iscritti per la gara di qualificazione olimpica. C’è una coppia italiana
Manca sempre poco al primo grande evento della stagione di pattinaggio di figura. Tra poco meno di un mese, a Pechino (Cina), si disputerà il Torneo di qualificazione olimpica, ultima chiamata per partecipare alle ambitissime Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Inutile dire che si tratta di una competizione particolarmente delicata, complice anche il ritorno di una minutissima rappresentazione di atleti russi, in gara sotto bandiera neutrale, presente solo in campo individuale.
Per ciò che concerne i colori azzurri, l’Italia sarà presente in una sola specialità, quella della danza sul ghiaccio, dove l’obiettivo sarà quello di raccogliere il secondo spot dopo quello conquistato agli scorsi Mondiali da Charléne Guignard-Marco Carta.
I fari saranno quindi puntati sul binomio esperto formato da Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, pronti a battagliare in una gara in cui saranno presenti altri diciannove team, nessuno di questo di grido, fatta eccezione ovviamente per i lituani Allison Reed- Sauilius Ambrulevicious, grandi favoriti del lotto.
Ricordiamo che in terra asiatica verranno assegnate le ultime cinque carte olimpiche disponibili per specialità ad eccezione delle coppie, dove saranno in palio solo tre spot.