LIVE Vuelta a España 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard deve difendersi dalla UAE nella cronometro a squadre

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della Vuelta a España 2025. La corsa a tappe spagnola, giunta alla sua ottantesima edizione, propone oggi un’interessante cronometro a squadre, che testerà il livello dei team e dei loro capitani che puntano alla classifica generale.

La prova contro il tempo andrà in scena a Figueres, nei pressi di Barcellona, e propone un percorso di 24.1 chilometri quasi totalmente pianeggianti. Tuttavia, diversi tratti ondulati e numerose curve, non permetteranno alle squadre di sviluppare un elevata velocità durante tutta la durata della cronometro. La lunghezza del percorso potrebbe però creare i primi distacchi in una classifica generale ancora molto corta.

Una delle formazioni più attese è la UAE Emirates XRG che può contare sulle prestazioni di Joao Almeida e Jay Vine per mettere in difficoltà il grande rivale Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike). La squadra del danese resta una delle favorite per la vittoria (nonostante il ritiro di Axel Zingle), grazie anche a specialisti delle lancette come Victor Campenaerts e Matteo Jorgenson che faranno di tutto per aiutare il proprio capitano.

Occhi puntati anche sulla Lidl-Trek, che dovrà limitare i danni per mantenere in alto Giulio Ciccone, contando su un roaster comunque ben equipaggiato per una prova del genere. Altrettanto pericolosa appare la Ineos Greandiers, reduce dalla vittoria di Ben Turner e spinta oggi da Filippo Ganna, uno dei migliori interpreti al mondo della specialità.

La cronometro a squadre della Vuelta a España 2025 partirà alle ore 16.37, con la Lotto che aprirà i giochi. L’ultima squadra a gareggiare sarà la Groupama FDJ di David Gaudu che si augura di custodire la maglia rossa. OA Sport vi offrirà, a partire dalle 16.30, la DIRETTA LIVE testuale integrale della quinta tappa della Vuelta a España 2025. Seguila con noi per non perdere nemmeno un aggiornamento. Buon divertimento!