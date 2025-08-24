LIVE MotoGP, GP Ungheria 2025 in DIRETTA: warm-up e gara, Bagnaia chiamato a una rimonta difficile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della domenica del GP d’Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Balaton Park, ci si prepara ad assistere a una gara in cui Francesco Bagnaia sarà chiamato a una difficile rimonta, in un contesto nel quale pare tutto apparecchiato per un nuovo trionfo di Marc Marquez.

Pecco protagonista in negativo nella giornata di ieri. Dopo che venerdì la qualificazione alla Q2 delle qualifiche è mancata, il time-attack è proseguito su quelle falsariga. Bagnaia, infatti, non è riuscito a superare il taglio della Q1 e quest’oggi sarà in griglia in 15ma piazza. Una posizione piuttosto arretrata che non facilita il compito, per di più su di una pista dove superare è molto complesso.

Un tracciato molto angusto e stretto, con punti di frenata molti violenti, che però non danno l’opportunità ai centauri di avere lo spazio utile per completare la manovra. Non è un caso che ieri ci siano stati diversi errori, con tamponamenti tra i piloti. Di questo non ha minimamente sofferto Marquez che, partito come una scheggia dalla p.1, si è preso la Sprint e oggi vuol replicare.

