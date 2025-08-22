LIVE Atletica, Diamond League Bruxelles 2025 in DIRETTA: attesa per Pernici, Tecuceanu e Zenoni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima tappa della Diamond League 2025 che precede il gran finale in programma a Zurigo la prossima settimana. Bruxelles è pronta ad ospitare la grande atletica con diversi italiani che contribuiranno allo spettacolo. Nel prestigioso Memorial Van Damme si chiuderà la regoular season del massimo circuito itinerante di atletica, stabilendo poi le startlist di coloro che prenderanno parte alle finals.

Diversi gli atleti che prenderanno parte ai Mondiali di Tokyo vogliosi di scaldare i motori in vista della competizione iridata. Tra gli azzurri Catalin Tecuceanu e Francesco Pernici vorranno ben figurare negli 800 metri, in una prova però non valida per il Diamante. Ultima occasione invece di staccare il pass per Zurigo per Marco Fassinotti, campione italiano di salto in alto. Al via per l’Italia anche Ayomide Folorunso (400 hs) e Roberta Bruni (salto con l’asta). La prima è già certa di partecipare alle finali, mentre la seconda è molto vicina all’obiettivo. Fari accesi anche su Marta Zenoni, che stavolta si cimenterà nei 1500 metri.

Meeting di Bruxelles arricchito anche dalla partecipazione di alcune stelle internazionali come la giamaicana Shelly-Ann Fraser e le statunitensi Melissa Jefferson-Wooden e Sha’Carri Richardson per un 100 di prim’ordine. Nei 1500 femminili gran sfida tra l’americana Tared Nugusei e l’etiope Diribe Welteji, mentre nel disco il lituano Mykolas Alekna proverà la misura notevole al pari dello statunitense Chase Jackson (peso).

La tappa di Diamond League 2025 di Bruxelles inizierà alle 20.00.