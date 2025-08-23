Italia-Francia oggi in tv, Mondiali rugby femminile 2025: orario, programma, streaming

Sabato 23 agosto, alle ore 21.15, nella prima giornata del Girone D della prima fase dei Mondiali 2025 di rugby femminile, l’Italia del CT Fabio Roselli affronterà la Francia nel match che si giocherà allo Stadio Sandy Park di Exeter.

Il CT dell’Italia, Fabio Roselli, ha scelto il XV titolare: in prima linea Turani, Vecchini e Seye, in seconda Tounesi e Duca, ed in terza Sgorbini, Ranuccini e Giordano, in mediana Stefan e Stevanin, alle ali D’Incà e Muzzo, al centro Mannini e Sillari, ad estremo Ostuni Minuzzi. In panchina Stecca, Spinelli, Maris, Fedrighi, Bitonci, Madia, Granzotto ed Arrighetti.

Per il match della prima giornata dei Mondiali 2025 di rugby femminile la diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI RUGBY FEMMINILE 2025

Sabato 23 agosto – Stadio Sandy Park di Exeter (Inghilterra)

21.15 Italia-Francia – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA MONDIALI RUGBY FEMMINILE 2025 : DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI ITALIA-FRANCIA

Italia: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Aura Muzzo, 13 Michela Sillari, 12 Sara Mannini, 11 Alyssa D’Incà, 10 Emma Stevanin, 9 Sofia Stefan, 8 Elisa Giordano (C), 7 Alissa Ranuccini, 6 Francesca Sgorbini, 5 Giordana Duca, 4 Sara Tounesi, 3 Sara Seye, 2 Vittoria Vecchini, 1 Silvia Turani. A disposizione: 16 Desiree Spinelli, 17 Emanuela Stecca, 18 Gaia Maris, 19 Valeria Fedrighi, 20 Ilaria Arrighetti, 21 Alia Bitonci, 22 Veronica Madia, 23 Francesca Granzotto.

Francia: 15 Morgane Bourgeois, 14 Joanna Grisez, 13 Marine Ménager (C), 12 Gabrielle Vernier, 11 Kelly Arbey, 10 Carla Arbez, 9 Alexandra Chambon, 8 Teani Feleu, 7 Léa Champon, 6 Charlotte Escudero, 5 Madoussou Fall Raclot, 4 Manae Feleu, 3 Assia Khalfaoui, 2 Manon Bigot, 1 Yllana Brosseau. A disposizione: 16 Agathe Gerin, 17 Annaëlle Deshaye, 18 Rose Bernadou, 19 Axelle Berthoumieu, 20 Séraphine Okemba, 21 Lina Queyroi, 22 Lina Tuy, 23 Carla Neisen.