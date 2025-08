F1 oggi in tv, GP Ungheria 2025: orario gara, programma, streaming

Oggi, domenica 3 agosto, andrà in scena il GP d’Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato dell’Hungaroring si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato, legato soprattutto alle strategie. Il semaforo verde scatterà alle ore 15.00 e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

Su una pista così tortuosa, ricca di curve, superare non sarà affatto semplice. Per questo avere un buono start sarà fondamentale per portare avanti la propria tattica nella gara e rendere al meglio dal punto di vista della prestazione. Vedremo se e quanto l’ingresso della Safety Car e potrà cambiare le carte in tavola. Ferrari, in tutto questo, avrà il vantaggio di partire dalla pole-position.

Il monegasco Charles Leclerc, ieri, ha compiuto una specie di magia per andarsi a prendere la p.1 e precedere le due McLaren del britannico Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri, leader del campionato. Rossa che improvvisamente è diventata precisa tra le mani di Charles, che cercherà di sfruttare la situazione quest’oggi. Solo 12° invece l’altro ferrarista Lewis Hamilton.

Il GP d’Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8 e su TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del GP odierno.

F1 OGGI IN TV

Domenica 3 agosto

Ore 15.00, F1, Gara (70 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

