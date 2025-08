F1 oggi in tv, GP Ungheria 2025: orari prove libere, programma, streaming

Oggi, venerdì 1° agosto, prende il via il fine-settimana del GP d’Ungheria, quattordicesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito dell’Hungaroring assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 13.30 la FP1 e dalle 17.00 la FP2.

Una pista piuttosto particolare quella magiara, particolarmente tortuoso, che richiederà una messa a punto non così dissimile da quella che si nota a Montecarlo. Vedremo come le varie scuderie sapranno adattarsi anche alle possibili variazioni climatiche che ci potranno essere nel corso del week end. Da capire quale sarà il comportamento della Ferrari.

Nel round di Spa-Francorchamps (Belgio) la Rossa ha introdotto una nuova sospensione posteriore, allo scopo di aiutare nella guida il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton. Il podio conquistato da Charles nella gara domenicale è stato un risultato positivo, ma è evidente il differenziale dalla McLaren. Team di Woking che punta al 200° successo nel Circus.

La prima giornata di prove libere del GP d’Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) per l’intera programmazione; in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la trasmissione in chiaro su TV8 di questo venerdì. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

F1 OGGI IN TV

Venerdì 4 luglio

Ore 13.30-14.30, F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 17.00-18.00, F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP UNGHERIA: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere odierne su TV8, neanche in differita.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere odierne su TV8.it, neanche in differita.

Diretta testuale: OA Sport